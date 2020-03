काल ( रविवारी )अभिनेत्री-नेत्या-राजकारणी स्मृती इराणी यांनी ट्विटरवर एक मजेदार, संगीत अंताक्षरी सुरु केली ज्यामध्ये

तिने लोकांना ट्विटर अंताक्षरी करण्यास सांगितले.इंटरनेटवर कोरोनाव्हायरसची भीती कमी करण्याचा आणि लोकांचे मनोरंजन करण्याचा त्यांचा मुळात हेतू होता. याविषयी बोलताना स्मृती यांनी ट्विट केले की, "आमचं १३० कोटी भारतीय कुटुंब आहोत. कर्ना मुश्किल है की अगला कौन गाना उथयेगा इस्लीये गाओ / ट्विट करा एक गीत कारण ये

आपनी मरज़ी वाला # ट्विटरअंताक्षरी है .." या आभासी गायन सत्रामध्ये भारतभरातील अनेकांनी गाण्यांची नावे सुचवून आणि मित्रांना टॅग करुन भाग घेतला, तर करण जोहरनेही ट्विटर अंताक्षरीमध्ये सामील होऊन थोडी मजा करण्याचा निर्णय घेतला. पण गंमत म्हणजे , त्याच्या आवडीचे गाणे आताच्या कठीण काळाशी जुळत नव्हते. आत्तापर्यंत आम्हाला खात्री आहे की आपण कोरोनाव्हायरसच्या काळात जगण्यासाठी कठोर समयी कारण जोहरनी 2-3 बॉलिवूड गाण्यांचा अंदाज केला असेल. ठीक आहे, त्याने लग जा गेल के फिर ये हसीन रात हो ना हो ... ची निवड केली आहे आणि स्मृती, सामाजिक गोष्टीचा विचार करून कोरोनव्हायरसच्या वेळी 'चुकीचे गाणे' उचलण्यासाठी त्याला बोलवण्यापूर्वी विचार केला नाही . केजो ने लिहिले, "हॅलोजी! अंताक्षरी हा माझा आवडता टाईमपास अ‍ॅक्टिव्हिटी आहे. तो मी जरूर भाग लेना चाहुंगा ... माझ्या आवडत्या गाण्याने ... लग जा गले ... के फिर तुम हसीन रात हो ना हो ... शायद फिर जनम है में मुलाकात हो ना हो ...... अब आपकी बारी !!!! " त्यावर स्मृतीने उत्तर दिले की, "लग जा गले ही # कोरोना दरम्यान चुकीचे गाणे आहे" करण जोहर काहीही करू शकला नाही पण स्मृतीने उत्तर दिल्यानंतर स्वतःच्या गाण्याच्या निवडीवर हसला . त्यांचे मजेदार ट्विटर बॅनर खाली पहा ..

करण जोहरने गायले, लग जा गले ; स्मृती इराणी चुकीचे गाणे म्हणालास दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानुसार काल ( रविवारी )संपूर्ण देशाने जनता कर्फ्यू पाळला. आपल्या देशातील सर्व काळजीवाहू - डॉक्टर, परिचारिका, सरकारी अधिकारी, जे प्राणघातक कोरोना व्हायरस पासून आपले जीवन वाचवण्यासाठी निरंतर अथक प्रयत्न करत आहेत, यासाठी प्रत्येकाने काल ( रविवारी )संध्याकाळी पाच वाजता आपल्या घराच्या दार, खिडक्या, बाल्कनीच्या बाहेरजाऊन अभिवादन केले.

Web Title: karan johar sings lag jaa gale during twitter antakshari smriti irani says wrong song during corona virus