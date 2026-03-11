Crime | गुन्हा

Illegal Desi Liquor Sale Busted by Villagers Bust in Aandegaon: आंदेगाव पूर्वेत अवैध दारू विक्रीवर ग्रामस्थांचा भंडाफोड; तिघे पोलिसांच्या ताब्यात

Three Dealers Taken Into Police Custody: आंदेगाव पूर्वेत अवैध देशी दारू विक्रीवर ग्रामस्थांचा भंडाफोड; तिघे दारू विक्रेते पोलिसांच्या ताब्यात आले. गावकऱ्यांनी दारूच्या बाटल्या फोडल्या आणि प्रशासनाला घाईत खबर दिली.
हिमायतनगर : तालुक्यातील आंदेगाव पूर्व येथे गेल्या काही दिवसांपासून अवैध देशी दारू विक्री सुरू असल्याने गावात तळीरामांनी उच्छांद मांडला आहे. यामुळे गावकऱ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. याबाबत पोलिस ठाण्यात निवेदने देण्यात आले होते; मात्र दारू विक्री बंद झाली नाही.

