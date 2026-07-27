Akola Crime: वृद्ध महिलेची सोन्याची पोत हिसकावणारा आरोपी जेरबंद

अकोला: शहरातील जनता भाजी बाजार परिसरात वृद्ध महिलेवर हल्ला करून तिच्या गळ्यातील सोन्याची पोत हिसकावणाऱ्या आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अवघ्या काही दिवसांत अटक केली. आरोपीकडून चोरीस गेलेला १०० टक्के मुद्देमाल हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. .९ जुलै २०२६ रोजी दुपारच्या सुमारास मोठी उमरी येथील ८२ वर्षीय महिला सूनीसह बाजारातून घरी परतत असताना विदर्भ हँडलूमसमोर अज्ञात इसमाने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची पोत हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. महिलेने प्रतिकार केल्यानंतर आरोपीने त्यांच्यावर हल्ला करून जबरदस्तीने पोत हिसकावून घटनास्थळावरून पलायन केले..Nagpur River Accident: नदीत बुडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सात मित्र बचावले; पोहण्याचा मोह जिवावर बेतला.घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेने समांतर तपास सुरू केला. तांत्रिक विश्लेषण व गोपनीय माहितीच्या आधारे जनता भाजी बाजार परिसरात सापळा रचून संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले..Koyna Dam Update : 'एल-निनो'चं संकट टळलं! अवघ्या 2 आठवड्यांत बदललं चित्र; कोयना धरण 80 टीएमसीच्या उंबरठ्यावर, 'कृष्णा'काठच्या शेतीचा प्रश्न मिटणार.चौकशीत त्यानेच वृद्ध महिलेची सोन्याची पोत हिसकावल्याची कबुली दिली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव समीर खान नासीर खान (वय २९, रा. आडगाव बु., ता. तेल्हारा, जि. अकोला) असे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.