Akola News: चाकूचा धाक दाखवून मोबाईल लुटणाऱ्या आरोपींना अटक; एमआयडीसी पोलिसांची कारवाई; दोन तासांत आरोपी जेरबंद

अकोला: चाकूचा धाक दाखवून तरुणाचा मोबाईल हिसकावून पळ काढणाऱ्या दोन आरोपींना एमआयडीसी पोलिसांनी अवघ्या दोन तासांत शोधून काढत गुन्ह्याचा छडा लावला. या कारवाईत एका विधी संघर्षग्रस्त बालकासह एका युवकाला ताब्यात घेण्यात आले असून, गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल, चाकू आणि लुटलेला मोबाईल असा तब्बल २ लाख ३२ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी विक्रमकुमार सुरेश दुबे (वय ३१, रा. मुझफ्फरपूर, बिहार) हे ८ मे रोजी दुपारी येवता टी-पॉईंट परिसरात उभे असताना एका अनोळखी युवकाने त्यांना ‘लेबन कंपनीकडे सोडतो’ असे सांगून आपल्या टीव्हीएस अपाची मोटारसायकलवर बसवले..साप्ताहिक राशिभविष्य : (१० मे २०२६ ते १६ मे २०२६).काही अंतरावर गेल्यानंतर आरोपीने चाकूचा धाक दाखवत फिर्यादीच्या खिशातील सुमारे १३ हजार रुपये किमतीचा अँड्रॉइड मोबाईल जबरदस्तीने हिसकावून घेतला. त्यानंतर दुसऱ्या साथीदाराच्या मोटारसायकलवर बसून आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले..या प्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम ३०९(४) व ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू केला. गुप्त बातमीदारांची माहिती आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पोलिसांनी आरोपी मंगेश उत्तमराव वावगे (वय २१, रा. महात्मा फुले नगर, नवसारी, अमरावती; सध्या रा. कैलास नगर, कुंभारी, अकोला याला अटक केली..IPL 2026 Playoff Scenario: राजस्थान रॉयल्सने स्वतःसाठी खड्डा खणला... गुजरात टायटन्समुळे Point Table फिरला; PBKS, RCB ला धक्का.तसेच एका विधी संघर्षग्रस्त बालकालाही ताब्यात घेण्यात आले. आरोपींकडून गुन्ह्यात वापरण्यात आलेला रेडमी ८ए कंपनीचा मोबाईल, लोखंडी चाकू आणि काळ्या रंगाची लाल पट्टे असलेली टीव्हीएस अपाची मोटारसायकल जप्त करण्यात आली. जप्त मुद्देमालाची एकूण किंमत २ लाख ३२ हजार ५०० रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ही कारवाई एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या डीबी पथकातील पोलिस हेड कॉन्स्टेबल विजय अंभोरे आणि पोलिस कॉन्स्टेबल भूषण सोळंके यांनी पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.