Crime | गुन्हा

Nagpur Crime: आयुष पुगलियाची हत्या करणाऱ्यास जन्मठेप; मृतक गाजलेल्या कुश कटारिया हत्याकांडातील आरोपी

Prison Barrack Dispute Led to Fatal Attack: नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आयुष पुगलियाच्या जीवितहानीप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
Nagpur Crime

Nagpur Crime

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: बहुचर्चित कुश कटारिया हत्याकांडात शिक्षा भोगत असलेल्या आयुष पुगलियाची हत्या करणाऱ्या आरोपीस जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. सूरज कोटनाके (वय २१, रा. मध्यवर्ती कारागृह) असे या आरोपीचे नाव असून त्याच्यावर धंतोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता.

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