Crime | गुन्हा

Crime News: अनैतिक संबंधाचा संशय, पत्नीची निर्घृण हत्या; व्हिडिओ कॉलवर सासरच्यांनाही दाखवत क्रौर्याचा कळस

Family Alleges Disturbing Sequence of Events: कर्नाटकातील बागलकोट येथे पत्नीवर संशय घेऊन पतीने तिचा जीव घेतल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Crime News

Crime News

esakakl

सकाळ वृत्तसेवा
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बंगळूर: कर्नाटकातील बागलकोट जिल्ह्यात मानवतेला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याचा संशय घेऊन पतीने तिची निर्घृण हत्या केली. एवढ्यावरच न थांबता, पत्नीचा मृत्यू होत असतानाचा व्हिडिओ चित्रित करून तो नातेवाइकांना पाठविला. तसेच तिच्या आई-वडिलांना व्हिडिओ कॉल करून मुलीचे अखेरचे क्षण पाहण्यास भाग पाडल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.

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