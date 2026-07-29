Crime News: अनैतिक संबंधाचा संशय, पत्नीची निर्घृण हत्या; व्हिडिओ कॉलवर सासरच्यांनाही दाखवत क्रौर्याचा कळस

बंगळूर: कर्नाटकातील बागलकोट जिल्ह्यात मानवतेला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याचा संशय घेऊन पतीने तिची निर्घृण हत्या केली. एवढ्यावरच न थांबता, पत्नीचा मृत्यू होत असतानाचा व्हिडिओ चित्रित करून तो नातेवाइकांना पाठविला. तसेच तिच्या आई-वडिलांना व्हिडिओ कॉल करून मुलीचे अखेरचे क्षण पाहण्यास भाग पाडल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे..मृत महिलेची ओळख भाग्यश्री जिगलुरू (वय २३) अशी असून, आरोपी पती प्रवीण जिगलुरू याला पोलिसांनी अटक केली आहे. प्राथमिक तपासानुसार, प्रवीणने पत्नीवर प्रथम लाकडी काठीने मारहाण केली..Gold Rate Today: गुरुपौर्णिमेनिमिच्या दिवशी सोन्याची गोड बातमी! सलग दुसऱ्या दिवशी भाव घसरले; मुंबई-पुण्यातील ताजा सोनं-चांदीचा भाव पाहा.त्यानंतर घरातील शयनकक्षात हिरव्या रंगाच्या ओढणीच्या साहाय्याने तिला गळफास लावला. गळफास दिल्यानंतरही भाग्यश्री जीवासाठी तडफडत असताना आरोपीने तिचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये चित्रित केला आणि तो नातेवाईक व मित्रांना पाठविला. तसेच तिच्या आई-वडिलांना व्हिडिओ कॉल करून मुलीचे शेवटचे क्षण पाहण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे..Parbhani-Mudkhed Railway: परभणी-मुदखेड रेल्वेमार्गाचे आधुनिकीकरण होणार, संभाजीनगर-परभणी रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी मोजणी पूर्ण.कौटुंबिक वादांमुळे भाग्यश्री काही काळ माहेरी राहत होती. मात्र, शांततेने संसार करू, असे आश्वासन देत प्रवीणने तिला सोमवारी सकाळी घरी आणले; परंतु त्याच दिवशी संध्याकाळी तिची हत्या करण्यात आली. दरम्यान, या घटनेचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यामध्ये भाग्यश्री गळफासावर लटकलेली आणि जीवासाठी झुंज देताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, या व्हिडिओच्या सत्यतेची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला ताब्यात घेतले. तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.