Crime | गुन्हा

Karnataka Crime: मोबाईल परत न दिल्याने मित्राची दगडाने ठेचून हत्या

Mobile Dispute Turns Fatal: बेळगाव जिल्ह्यात मोबाईल परत न दिल्याच्या वादातून मित्राची दगडाने हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Karnataka Crime

Karnataka Crime

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बेळगाव: मोबाईलच्या वादातून मित्रानेच मित्राची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १७) सायंकाळी सौंदत्ती तालुक्यातील चिक्कबुदनूरजवळील लक्ष्मीदेवी मंदिरात घडली.

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