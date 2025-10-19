Crime | गुन्हा

विधवेशी इन्स्टावर ओळख, लग्नानंतर चारित्र्यावर संशय; पतीने हत्येनंतर हिटरचा शॉक बसल्याचा बनाव रचला

Bengaluru crime News : इन्स्टाग्रामवर ओळख झालेल्या महिलेशी लग्न केल्यानंतर तरुणाने तिच्या चारित्र्यावर संशय घ्यायला सुरुवात केली. याच वादातून तिची हत्या केल्यानंतर हिटरचा शॉक बसून मृत्यू झाल्याचा बनाव रचला.
Bengaluru Man Kills Wife Met On Instagram, Fakes Heater Shock Death

Bengaluru Man Kills Wife Met On Instagram, Fakes Heater Shock Death

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बंगळुरूत एका ३२ वर्षीय महिलेची तिच्या २५ वर्षीय पतीने गळा दाबून हत्या केल्याची घटना घडलीय. या प्रकरणी पोलिसांनी पतीला अटक केलीय. हत्या केल्यानंतर पतीने हिटरचा शॉक लागून तिचा मृत्यू झाल्याचा बनाव रचला होता. मात्र पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यानं सत्य सांगितलं. प्रशांत कम्मार असं २५ वर्षीय आरोपीचं नाव आहे. तर रेश्मा असं हत्या झालेल्या महिलेचं नाव आहे. आरोपी इलेक्ट्रिशियन असून तो बेल्लारी जिल्ह्यातल्या हुविना हडगली इथं राहतो. रेश्माच्या बहिणीने या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.

Loading content, please wait...
crime
murder
Wife
death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com