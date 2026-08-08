Crime | गुन्हा

Bhor Crime News: बाळा, दारू पिऊ नकोस म्हणणाऱ्या आईलाच मुलानं संपवलं, लोखंडी रॉडने डोक्यात वा

Mother Found Dead at Home: भोरमधील महुडे येथे दारू पिण्यावरून झालेल्या वादानंतर ५२ वर्षीय महिलेचा जीवन अंत झाल्याची घटना घडली. पोलिसांनी तिच्या मुलाला ताब्यात घेतले आहे.
Bhor Crime News

Bhor Crime News

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सकाळ वृत्तसेवा
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भोर: महुडे (ता. भोर) येथील माळवाडीत दारुड्‌या मुलाने आईचा खून केल्याची घटना घडली असून पोलिसांनी आरोपीस ताब्यात घेतले आहे. समीर काळू मालुसरे (वय ३१) असे अटक केलेल्या मुलाचे नाव असून त्यांने आई बेबी काळू मालुसरे (वय ५२) हिच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारून ठार मारले आहे.

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