Jalgaon Crime News: झोपलेल्या दोन लेकरांवर बापाचा कुऱ्हाडीने वार, १३ वर्षीय मुलीचा जागीच अंत, मुलाची मृत्यूशी झुंज

चोपडा/अडावद: बाप की कसाई, असा थरकाप उडविणारी अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी घटना रविवारी (ता. २) वडती (ता. चोपडा) येथे उघडकीस आली. एका जन्मदात्या बापानेच मध्यरात्री गाढ झोपेत असलेल्या आपल्या दोन निष्पाप मुलांवर कुऱ्हाडीने सपासप वार केले. रक्ताळलेल्या थरारात १३ वर्षीय चिमुरडीचा जागीच करुण अंत झाला, तर ११ वर्षांचा मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात गंभीर जखमी झाला. या अमानुष घटनेमुळे संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात तीव्र संताप आणि हळहळ व्यक्त होत आहे..बहीण-भावावर काळाचा घालामीरा सुभाष भिलाला (वय १३) आणि रामू सुभाष भिलाला (११) ही दोन्ही भावंडे रात्री घरात गाढ झोपली होती. त्यांना कल्पनाही नव्हती, की ज्या बापाच्या छत्राखाली ते सुरक्षित आहेत, तोच त्यांचा काळ बनणार आहे. संशयित नराधम बाप सुभाष गोपाळ भिलाला (५०) याने रात्रीच्या अंधारात कुऱ्हाड हातात घेऊन झोपलेल्या मुलांवर सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. कुऱ्हाडीचे घाव इतके वर्मी होते, की मीराचा तडफडून जागीच मृत्यू झाला. तर तिचा लहान भाऊ रामू गंभीर जखमी झाला असून, सध्या रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे. त्याची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. घटनेची माहिती मिळताच चोपडा उपविभागाचे पोलिस उपधीक्षक सुनील पाटील, फॉरेन्सिक पथक, अडावदचे सहायक निरीक्षक प्रशांत कंडारे आणि पथक घटनास्थळी दाखल झाले..Nanded Hingoli Toll Plaza: वसुली जोरदार! ८० किमी अंतरात २ टोल नाके, नांदेड-हिंगोली महामार्गावर नियमाला हरताळ.थरारानंतर संशयित जंगलात फरारीरक्ताने माखलेला हा थरार घडवून आणल्यानंतर संशयित सुभाष भिलाला याने घटनास्थळावरून जवळच असलेल्या घनदाट जंगलाच्या दिशेने पळ काढला. सहायक पोलिस निरीक्षक प्रशांत कंडारे व कर्मचाऱ्यांनी जंगलात शोधमोहीम राबवून संशयिताला जंगलातून ताब्यात घेतले. सध्या त्याची कसून चौकशी सुरू आहे..प्राथमिक तपासानुसार, दोन्ही मुले घरात झोपली असताना, त्यांच्यावर धारदार कुऱ्हाडीने वार करण्यात आले. या अमानुष कृत्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कौटुंबिक वाद, मानसिक स्थिती किंवा अन्य कोणते कारण या घटनेस कारणीभूत आहे का, याचा सर्व बाजूंनी पोलिस तपास करीत आहेत. अडावद पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून आवश्यक पुरावे जप्त केले असून, गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सहायक निरीक्षक प्रशांत कडारे तपास करीत आहेत. .महिला कुस्तीपट्टूंच्या लैंगिक छळ प्रकरणी बृजभूषण सिंह निर्दोष; कोर्टाने काय म्हटलं?.या दुर्दैवी घटनेमुळे वडती गावासह चोपडा तालुक्यावर शोककळा पसरली असून, नागरिकांमध्ये भीती, संताप आणि हळहळ व्यक्त होत आहे. दरम्यान, जन्मदात्या बापाने स्वतःच्या लेकरांवरच एवढे क्रूर पाऊल का उचलले, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. संशयित काही दिवसांपूर्वीच जेलमधून बाहेर आल्याची गावात चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.