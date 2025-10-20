दोघांची हत्या पण ३ जीव गेले! विवाहित प्रेयसीला संपवलं, प्रियकराची पतीने तिथंच केली हत्या ; गर्भातल्या बाळावर दोघांचा दावा

दिल्लीतील नबी करीम परिसरात शनिवारी रात्री धक्कादायक घटना घडली. परिसरात एका महिलेचा आणि पुरुषाचा मृतदेह आढळून आला. पण यात तीन जीव गेले. आशू नावाच्या तरुणानं त्याच्या विवाहित प्रेयसीची हत्या केली. त्याची प्रेयसी गर्भवती होती. या घटनेनं संतापलेल्या प्रेयसीच्या पतीनं प्रियकराला संपवलं..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शालिनी आणि आशू असं हत्या झालेल्या दोघांची नावे आहेत. शालिनीचं २३ वर्षीय आकाशसोबत लग्न झालं होतं. मात्र पतीसोबत तिचा वाद सुरू होता. यादरम्यान तिची ओळख ३४ वर्षीय आशूसोबत झाली. दोघेही लिव इनमध्ये राहत होते. पण शालिनी आणि तिचा पती आकाश पुन्हा जवळ आले. त्यामुळे शालिनी आशूला सोडून पतीकडे परतली होती..मोनालिसाचं जगप्रसिद्ध पेंटिग असलेल्या संग्रहालयात दरोडा; ४ मिनिटात नेपोलियाच्या ९ वस्तूंची चोरी, राणीचा मुकूट सापडला.शालिनी गर्भवती होती, तिच्या पोटातलं बाळ आपलं असल्याचा दावा आशू आणि आकाश करत होते. पण शालिनीने आशूसोबत संपर्क बंद केला. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असलेल्या आशूच्या मनात राग होता. त्यानं बदला घेण्यासाठी शालिनीचा पाठलाग केला आणि एका ठिकाणी तिची वाट बघत बसला..शालिनी पतीसोबत रिक्षात बसताना दिसताच त्यानं चाकूने हल्ला केला. शालिनीवर इतके वार केले की ती रक्ताच्या थारोळ्यात जागेवर पडली. तर शालिनीला वाचवण्यासाठी आकाश पुढे आला. त्याने आशूकडून चाकू हिसकावून घेत त्याच्यावर वार केले. यात आशू गंभीर जखमी झाला. शालिनी आणि आकाशला रुग्णालयात नेलं पण दोघांचाही मृत्यू झाला होता..शालिनीची आई शीला यांनी सांगितलं की, आकाश आणि शालिनीची दोन मुलं होती. शालिनी आशूसोबत लिव्ह इनमध्ये राहिली होती. तर तिचं पतीसोबत बिनसलं होतं. पण पुन्हा संबंध चांगले होताच ती पतीकडे परतली होती. दरम्यान, शालिनी गर्भवती राहिली आणि तिच्या बाळावर आशू आणि आकाश दोघेही दावा करत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.