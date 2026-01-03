झोपडीत लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या शेतकऱ्यासह पार्टनरची हत्या; बाहेरून कुलूप लावून पेटवलं

तामिळनाडुत शुक्रवारी सकाळी काही अज्ञात हल्लेखोरांनी एका झोपडीला बाहेर कुलूप लावून आग लावल्याचा प्रकार घडलाय. या आगीत होरपळून ५३ वर्षीय शेतकरी आणि त्याच्या ४० वर्षीय लिव्ह इन पार्टनरचा मृत्यू झालाय. तामिळनाडुतल्या चेंगर परिसरात ही घटना घडलीय. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं नाव पी शक्तिवेल असं असून त्याच्या पार्टनरचं नाव एक अमृतम असं आहे. शक्तिवेल हा शेतकरी होता. तीन एकर शेतजमीन असलेल शक्तिवेल हा दहा बाय दहाच्या झोपडीत रहायचा..पोलिसांनी सांगितले की, शुक्रवारी पहाटे शेजाऱ्यांना काहीतरी जळाल्याचा वास आला. यानंतर जेव्हा त्यांनी बाहेर येऊन पाहिलं तर झोपडी जळून राख झाली होती. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले..चेंगम पोलीस निरीक्षक एम सेल्वराज यांनी सांगितलं की, झोपडीत दोन मृतदेह होरपळलेल्या अवस्थेत सापडले. प्राथमिक तपासात झोपडीचा दरवाजा बाहेरून बंद केल्याचं आढळलंय. आतले लोक बाहेर पडू नयेत यासाठी कुलूप लावलं असावं असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. श्वानपथकाच्या मदतीनं पुरावे गोळे केले जात आहेत..माझ्यावर ७० हजार कोटींचे आरोप करणाऱ्यांसोबत मी सत्तेत, भ्रष्टाचारावर अजित पवारांचं विधान.मृतदेह इतक जळाले होते की जागेवरच शवविच्छेदन करण्यात आलं. या हत्याकांडा मागे कौटुंबिक वाद असण्याचा संशय व्यक्त करण्यात येतोय. शक्तिवेल तीन वर्षांपासून पत्नी तमिलरसीपासून विभक्त झाले होते. त्यांची पत्नी दोन मुले आणि मुलीसोबत बंगळुरूत राहते. घटनेच्या आधी एक दिवस शक्तिवेल यांना त्यांची मुलगी भेटायला आली होती..मुलगी भेटायला आल्यानंतर रात्री ९ वाजता जेवण करून परतली होती. तर शक्तिवेलसोबत लिव्ह इन मध्ये राहणारी अमृतम पतीपासून विभक्त राहत होती. तिलासुद्धा दोन मुलगे आणि एक मुलगी आहे. शक्तिवेल आणि अमृतम गेल्या तीन वर्षांपासून एकत्र राहत होते..पोलिसांनी सांगितलं की, संशयास्पद परिस्थितीत आम्ही मृत्यूची नोंद केलीय. दोघेही त्यांच्या पती-पत्नींपासून वेगळे झाले होते आणि एकत्र राहत होते. त्यामुळे कौटुंबिक वादाच्या दृष्टीकोनातून याचा तपास केला जात आहे. यात त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या जोडीदाराचा हात आहे का याची चौकशी करण्यात येतेय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.