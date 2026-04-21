Crime News: ४ वर्षांच्या पुतणीवर लैंगिक अत्याचार करून खून करणाऱ्या नराधम झीशानचा एन्काऊंटरमध्ये अंत

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये एका नराधम काकाने आपल्याच ४ वर्षांच्या पुतणीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. या प्रकरणातील आरोपी झीशान (वय ५५ वर्षे) हा पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत (Encounter) ठार झाला आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री उशिरा लोणी भागातील बंथला कालव्यापाशी ही चकमक झाली. या कारवाईबद्दलचे महत्त्वाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत..चकमकीचा थरारआरोपी झीशान दिल्लीहून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. तो लोणी भागात कोणालातरी भेटायला येणार असल्याची टीप पोलिसांना मिळाली होती..गुन्हे शाखा आणि स्थानिक पोलिसांनी त्याला घेराव घातला असता, झीशानने पोलिसांवर गोळीबार केला. या गोळीबारात दोन पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत.स्वसंरक्षार्थ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात झीशान गंभीर जखमी झाला. त्याला तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र तिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..काय होते क्रूर प्रकरण?११ एप्रिल रोजी झीशानने आपल्या ४ वर्षांच्या पुतणीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून घराबाहेरून पळवून नेले होते. त्याने मुलीला आपल्या खोलीत नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला आणि त्यानंतर तिची गळा दाबून हत्या केली.मुलीचा मृतदेह खांद्यावर घेऊन त्याने शालीमार गार्डन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका गाडीखाली फेकून दिला होता. या अमानवीय कृत्यानंतर तो फरार झाला होता आणि पोलिसांनी त्याच्यावर ५०,००० रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते..पोलिसांची कडक भूमिकाया घटनेमुळे परिसरात प्रचंड संताप व्यक्त होत होता. गाझियाबाद पोलिसांनी आणि गुन्हे शाखेने संयुक्त मोहीम राबवून या आरोपीचा शोध घेतला. या चकमकीनंतर स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे.उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारांविरुद्ध सुरू असलेल्या 'झिरो टॉलरन्स' धोरणांतर्गत ही मोठी कारवाई मानली जात आहे.