Crime | गुन्हा

Goa Crime News: कॅसिनेत श्रीमंतांना हेरून हनीट्रॅपमध्ये अडकवायची, MBA तरुणीला खून प्रकरणी अटक; मृताची सोनसाखळी सापडली अक्षताच्या गळ्यात

MBA Woman Arrested in Goa Casino Honey Trap Case: गोवा हत्याकांड आणि हनी ट्रॅप संदर्भातील वैयक्तिक व्यावसायिक मृतक सोनसाखळी दलाच्या गळ्यात भागाला नवे वळण पात्र.
Goa Crime News

Goa Crime News

esakala

सकाळ वृत्तसेवा
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म्हापसा : कॅसिनोमध्ये येणाऱ्या श्रीमंत ग्राहकांना सौंदर्याच्या आणि बोलण्याच्या मोहजालात अडकवून त्यांची लूट करणारी अक्षता एम. के. उर्फ रूपाश्री (वय ३५) ही उच्चशिक्षित (एमबीए) असल्याची माहिती पोलिस तपासातून पुढे आली आहे. तिने यापूर्वीही अनेक श्रीमंतांना अशाच पद्धतीने आपल्या जाळ्यात ओढल्याचा संशय आहे.

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