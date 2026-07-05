Goa Crime News: कॅसिनेत श्रीमंतांना हेरून हनीट्रॅपमध्ये अडकवायची, MBA तरुणीला खून प्रकरणी अटक; मृताची सोनसाखळी सापडली अक्षताच्या गळ्यात

म्हापसा : कॅसिनोमध्ये येणाऱ्या श्रीमंत ग्राहकांना सौंदर्याच्या आणि बोलण्याच्या मोहजालात अडकवून त्यांची लूट करणारी अक्षता एम. के. उर्फ रूपाश्री (वय ३५) ही उच्चशिक्षित (एमबीए) असल्याची माहिती पोलिस तपासातून पुढे आली आहे. तिने यापूर्वीही अनेक श्रीमंतांना अशाच पद्धतीने आपल्या जाळ्यात ओढल्याचा संशय आहे. .उडुपी येथील व्यावसायिक संदीप सलायम (वय ४२) यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी म्हापसा न्यायालयाने शनिवारी तिला पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. या प्रकरणातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, संदीप यांच्या मृत्यूनंतर फरार झालेली अक्षता त्यांचीच महागडी सोन्याची साखळी गळ्यात घालून बंगळूरमध्ये बिनधास्त फिरत होती. अक्षता ही मूळची चिक्कमगळूर येथील आहे. एमबीए पदवीधर असलेली ती विवाहित असून तिचा पती शेती करतो. त्यांना दोन मुले आहेत..Pune: खेडमध्ये मुंबईला जाणाऱ्या रेल्वेतून ३ प्रवाशांनी मारली उडी; महिलेचा मृत्यू, दोघे जखमी.कन्नड भाषेतून ओळख... सोन्याच्या दागिन्यांवर नजर अक्षताला केवळ कन्नड आणि इंग्रजी भाषा अवगत आहेत. पणजीतील कॅसिनोमध्ये संदीप सलायम मित्रांसोबत कन्नडमध्ये संवाद साधत असताना तिची त्यांच्यावर नजर गेली. संदीप यांच्या गळ्यातील जाड सोनसाखळी आणि हातातील सोन्याची कडी पाहून तिने त्यांनाच लक्ष्य केले. स्वतःहून कन्नडमध्ये संवाद सुरू करत तिने अल्पावधीतच त्यांचा विश्वास संपादन केला आणि त्यांना रिसॉर्टवर नेले..Premium|Elon Musk First Trillionaire : एलॉन मस्क यांच्या ट्रिलियनेअर प्रवासामागील संघर्ष, यश आणि जागतिक चर्चा.गुंगीच्या गोळ्यांचा अतिडोस ठरला जीवघेणा? रिसॉर्टवर गेल्यानंतर अक्षताने संदीप यांना मद्यपान करण्यास प्रवृत्त केले. त्यानंतर संधी साधून त्यांच्या पेयामध्ये गुंगीच्या गोळ्या मिसळल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. डोस अधिक झाल्याने संदीप बेशुद्ध पडले आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.