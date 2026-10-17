Couple Found Dead: पत्नीच्या वाढदिवशीच 'त्या' दोघांनी संपविले जीवन; 'आम्ही जग सोडतोय...!' कोणाला पाठवला ईमेल?

Gurugram: गुरुग्राम येथे आयटी क्षेत्रात काम करणारे दाम्पत्य मृतावस्थेत आढळल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मोहम्मद अस्लम (वय ३०) आणि त्यांची पत्नी फरहाना (वय २८) हे दोघे सेक्टर ६८ मधील त्याच्या घरात मृतावस्थेत आढळले. असलम यांनी घटनेपूर्वी आपल्या कार्यालयातील सहकाऱ्यांना ईमेल पाठवला होता. त्यात त्यांनी ‘आम्ही हे जग सोडत आहोत’ असा उल्लेख केल्याचे समजते. या ईमेलमुळे सहकाऱ्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर ही घटना उघडकीस आली..Rapido Crime : बेकायदा प्रवासी वाहतूकप्रकरणी ‘रॅपिडो’वर गुन्हा दाखल.ईमेलमुळे घटना उघडकीसपोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, अस्लम यांच्या सहकाऱ्यांना गुरुवारी सकाळी ईमेल मिळाला. त्यात त्यांनी कुटुंबीय आणि घरमालकाचे संपर्क क्रमांक दिले होते. ईमेलमधील मजकूर पाहून सहकाऱ्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर घरमालकाने पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. .Karveer Police Action : कोल्हापूर-गगनबावडा मार्गावर खुपिरेतील 'वरपे फार्म हाऊस'वर पोलिसांची धाड; अर्धनग्न अवस्थेत डान्स करणाऱ्या तीन तरुणांसह एका महिलेला घेतलं ताब्यात.पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले असता असलम आणि फरहाना मृतावस्थेत आढळले. अस्लम यांचा मृत्यू आत्महत्येमुळे झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर फरहाना यांच्या मृत्यूमागे हत्येचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, दोघांच्या मृत्यूचे नेमके कारण आणि घटनाक्रम तपासातून स्पष्ट होणार आहे..घटनास्थळावरून पोलिसांनी मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इतर साहित्य जप्त केल्याचे वृत्त आहे. या उपकरणांची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात येत असून, ईमेल कधी पाठवण्यात आला, त्यातील मजकूर आणि संबंधित डिजिटल पुरावे यांचा तपास केला जात आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. .तीन महिन्यांपूर्वीच गुरुग्राममध्ये स्थलांतरमोहम्मद अस्लम आणि फरहाना हे मूळचे केरळमधील रहिवासी होते. ते काही महिन्यांपूर्वी बेंगळुरूहून गुरुग्राम येथे राहायला आले होते. अस्लम एका तंत्रज्ञान कंपनीत कार्यरत होते, तर फरहाना याही आयटी क्षेत्राशी संबंधित काम करत होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.