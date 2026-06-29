Crime News: पाच हजार मदत देण्याच्या बहाण्याने तरुणीवर कारमध्ये अत्याचार, संशयितावर गुन्हा दाखल

जळगाव: एका तरुणीला पैशांची मदत करण्याच्या बहाण्याने कारमध्ये बसवून तिच्यावर शहरातील सागर पार्क परिसरात अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. ही बाब कोणाला सांगितल्यास परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकीही पीडितेला दिल्याने तिच्या तक्रारीवरून संशयित सुनील मधुकर चौधरी (रा. धरणगाव) याच्याविरुद्ध रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दाखल तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे पीडित तरुणी मूळची जळगावची आहे. काही वर्षांपासून नाशिकला ब्युटी पार्लरचा व्यवसाय करते. फेब्रुवारी २०२६मध्ये ती कामानिमित्त जळगावात आली असताना, न्यायालय परिसरात तिची ओळख सुनील चौधरीशी झाली. सुनीलने स्वतःचा प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीचा मोठा व्यवसाय असल्याचे सांगत तिचा विश्वास संपादन केला व कामासाठी स्वतःचा मोबाईल क्रमांक दिला. त्यानंतर चौधरीने तरुणीशी मोबाईलवर नियमित संपर्क ठेवून मैत्री वाढवली..Solapur: ‘ख्रिश्चन हो, नाहीतर घरात राहू देणार नाही’; पतीकडून मारहाण, सासूकडून शिवीगाळ; विवाहितेची पोलिसांत धाव.जून महिन्यात तरुणीला घरभाड्यासाठी पाच हजार रुपयांची गरज होती, म्हणून तिने सुनीलकडे उसने पैसे मागितले. पैसे देण्याचे कबूल करीत सुनीलने २४ जूनला दुपारी दीडच्या सुमारास तरुणीला जळगावला सागर पार्क परिसरात बोलावले. तरुणी येताच त्याने स्वतःच्या कारमध्ये बसवून तिच्यावर अत्याचार केला. याबाबत कोणाकडेही तोंड उघडल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यावरून पोलिसांनी संशयित सुनील चौधरीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, उपनिरीक्षक सचिन राणशेवरे तपास करीत आहेत..पोलिसांना आव्हानजळगावातील 'व्हीआयपी' व्यक्ती, पोलिस अधिकाऱ्यांची निवास्थान असलेल्या सागर पार्क मैदान परिसरात भरदिवसा कारमध्ये तरुणीवर अत्याचार करण्याची हिंमत संशयिताने केली. त्यावरून पोलिसांचे दामिनी पथक व संपूर्ण पोलिस यंत्रणेला चक्क आव्हानच दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.