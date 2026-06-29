Crime | गुन्हा

Crime News: पाच हजार मदत देण्याच्या बहाण्याने तरुणीवर कारमध्ये अत्याचार, संशयितावर गुन्हा दाखल

Woman Alleges Assault on Promise of Financial Help: जळगावमध्ये आर्थिक मदतीच्या बहाण्याने एका तरुणीवर कारमध्ये अत्याचार केल्याप्रकरणी संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Crime News

Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: एका तरुणीला पैशांची मदत करण्याच्या बहाण्याने कारमध्ये बसवून तिच्यावर शहरातील सागर पार्क परिसरात अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. ही बाब कोणाला सांगितल्यास परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकीही पीडितेला दिल्याने तिच्या तक्रारीवरून संशयित सुनील मधुकर चौधरी (रा. धरणगाव) याच्याविरुद्ध रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
crime
women