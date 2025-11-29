Crime | गुन्हा

Sangli Crime : वहिवाटीच्या रस्त्यावरून मोठा गोंधळ! महिलेसह कुटुंबीयांना मारहाण; आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Pathway Dispute in Jat : लोहगाव (ता. जत) परिसरातील जुना सरबांधावरील वहिवाटीचा रस्ता वापरण्याच्या वादातून महिलेसह कुटुंबीयांना मारहाण करण्यात आली. शिवाय, जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. ही घटना २५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी घडली.
