Sangli Crime : वहिवाटीच्या रस्त्यावरून मोठा गोंधळ! महिलेसह कुटुंबीयांना मारहाण; आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

जत : लोहगाव (ता. जत) परिसरातील जुना सरबांधावरील वहिवाटीचा रस्ता वापरण्याच्या वादातून महिलेसह कुटुंबीयांना मारहाण करण्यात आली. शिवाय, जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. ही घटना २५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी घडली. .या प्रकरणी सविता अंकुश गोरे (लोहगाव, ता. जत) यांनी जत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.सुरेश तातोबा काशीद, शारदा सुरेश काशीद, अमोल सुरेश काशीद, अतुल सुरेश काशीद (लोहगाव) तसेच धोंडिराम विठोबा कोडग, सुरेश विश्वंभर कोडग, शहाजी धोंडिराम कोडग, सुभाष पतंग कोडग (आवंढी) यांच्याविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा नोंदविण्यात आला. .Sangli Politics : आटपाडीचा पहिला नगराध्यक्ष ‘सौरभ पाटील’चा! तीर्थक्षेत्र आघाडीचा झंझावाती प्रचार, घराघरातून उसळलेला पाठिंबा.याबाबत अधिक माहिती अशी, तक्रारदार सविता गोरे या पती, भावकीतील नातलगांसह मजुरीला जात असताना गट क्र. ७८२, ७८१ मधील जुन्या वहिवाटीच्या रस्त्यावर संशयितांनी अडवून ‘या रस्त्यावरून जाण्याचा अधिकार नाही,’ असे म्हणून वाद घातला. .त्यानंतर सुरेश तातोबा काशीद याने काठीने सविता गोरे यांना मारहाण केली. शहाजी धोंडिराम कोडग याने भारत गोरे यांना काठीने मारहाण केली, तर इतर संशयितांनीही कुटुंबीयांना लाथाबुक्क्यांनी मारत जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या. या भांडणात सविता गोरे, भारत शिवाजी गोरे, मनीषा सिद्धेश्वर गोरे, अंकुश पांडुरंग गोरे, सरुबाई शिवाजी गोरे (सर्व लोहगाव) यांना मारहाण करण्यात आली. .Crime News: भीतीदायक घटना! गाडीवर कोयता नाचवत पुण्यात रस्त्यावर दहशत माजवणारा तरुण, नागरिकांनी थांबवलं अन् मग काय घडलं? .मारहाणीमध्ये जखमी झालेल्यांना पोलिसांनी वैद्यकीय उपचारांसाठी ग्रामीण रुग्णालय जत येथे पाठविले. या प्रकरणाचा पुढील तपास जत पोलिस करत असून घटनास्थळावरील पंचनामा, साक्षीदारांचे जबाब व वैद्यकीय अहवालांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.