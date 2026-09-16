Crime | गुन्हा

Crime News: महिलेच्या विनयभंगप्रकरणी पोलिस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा :कर्जत-गुंडगे रेल्वे पुलावरील प्रकार

Karjat crime news: पोलिस उपाधीक्षकांच्या ताफ्यातील कर्मचाऱ्यावरच विनयभंगाचा आरोप; तक्रार नोंदविण्यास टाळाटाळ झाल्याचा पीडितेचा दावा, ग्रामस्थांचे आंदोलन
Karjat crime news:

Karjat crime news:

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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कर्जत : पोलिस कर्मचाऱ्यानेच महिलेची छेड काढल्याची घटना कर्जत येथे उघडकीस आली आहे. कर्जत-गुंडगे रेल्वे पादचारी पुलावर घडलेल्या याप्रकरणी पोलिस उपाधीक्षकांच्या ताफ्यातील पोलिस कर्मचारी प्रमोद पाटील व त्याचा साथीदार महेंद्र भंडारे यांच्या विरोधात कर्जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

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