Crime News: हातात तलवार घेऊन, जळत्या चितेसमोर मानवी मांस खाल्लं! तृतीयपंथी अघोरीच्या व्हिडिओमुळे खळबळ

उज्जैन : मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील चक्रतीर्थ स्मशानभूमीतील एका धक्कादायक व्हिडिओमुळे संत समुदाय आणि सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. काली उर्फ नंद गिरी नावाच्या तृतीयपंथी अघोरी साधकाने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओमध्ये जळत्या चितेसमोर हातात तलवार घेऊन मृतदेहाशी छेडछाड करत कथित मानवी मांस खाल्ल्याचा दावा केला जात आहे..व्हिडिओमध्ये नेमकं काय?व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये काली उर्फ नंद गिरी जळत्या चितेजवळ जाताना दिसते. काही मंत्रांचा जप केल्यानंतर ती तलवार चितेत घालते आणि त्यातून कथित मांसाचा तुकडा बाहेर काढताना दिसते. त्यानंतर तो तुकडा कच्चा खाल्ल्याचा दावा व्हिडिओमध्ये करण्यात आला आहे. यावेळी ती, "आपण या माणसाला खाऊ," असे म्हणत "जय भवानी"चा उल्लेख करते.यानंतर जळत्या चितेशी छेडछाड करताना ती स्वतःच्या कथित तांत्रिक सामर्थ्याबाबतही वक्तव्य करते. अनेक मोठ्या तांत्रिकांना मारल्याचा दावा करत ती सावध राहण्याचा इशारा देते. चितेची राख लावणे आणि भुतांसोबत खेळणे हे आपले काम असल्याचेही ती म्हणते. तसेच गरम मानवी मांस खाण्याचा उल्लेख करत, आपण काय करू शकतो याची कल्पना करण्यास सांगते..इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअरकालीने हा व्हिडिओ ‘digambarladyaghorinagasadhvi’ या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केल्याचे सांगितले जाते. व्हिडिओमध्ये कथित मांस गरम आणि स्वादिष्ट असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर लोकांनी त्यापासून दूर राहावे, असा इशाराही ती देते. व्हिडिओमध्ये पोट भरण्याबाबतही ती बोलताना दिसते..संत समुदायाचा तीव्र आक्षेपव्हिडिओ समोर आल्यानंतर महामंडलेश्वर शेळेशनंद महाराज यांनी या प्रकारावर आक्षेप घेतला. अघोरी साधनांना स्वतःच्या मर्यादा आणि प्रतिष्ठा असून तांत्रिक विधी गोपनीय ठेवण्याची परंपरा असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा साधना सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करणे अयोग्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारे विधी सार्वजनिक करणाऱ्याला ‘कालनेमी साधक’ म्हटले जाते आणि तो पदच्युत साधक असू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले..Rajgurunagar Crime : बहिणीशी न बोलल्याच्या रागातून पत्नीचा खून; मुलावरही चाकूने केला हल्ला, पती फरार.अशा घटना यापूर्वीही विविध माध्यमांतून समोर आल्या असल्याचे सांगत, संत आणि ऋषीमुनींच्या आक्षेपानंतर त्या अस्पष्ट करून गोपनीय ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. वैयक्तिक प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठेसाठी अशा प्रकारचे व्हिडिओ तयार करून सोशल मीडियावर प्रसारित करणे हिंदू वैदिक धर्माचा अपमान असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आधुनिक समाजात मानवी मांस खाण्याच्या प्रथेकडे राक्षसी प्रथा म्हणून पाहिले जाते, असेही त्यांनी म्हटले..पोलिसांत तक्रार दाखलअघोरी आखाड्याचे प्रमुख पुजारी आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष खडेश्वरी अघोरी बाबा विष्णूनाथ यांनी या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. सनातन आणि अघोरी परंपरांच्या नावाखाली ढोंगीपणा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..तक्रारीनुसार, व्हिडिओमध्ये एक महिला जळत्या चितेजवळ जाऊन धारदार शस्त्राच्या साहाय्याने चितेतील वस्तू आणि कथित मानवी अवशेषांशी छेडछाड करताना दिसते. व्हिडिओमध्ये दिसणारी वस्तू खऱ्या मानवी शरीराचे अवशेष असल्याचे सिद्ध झाल्यास आणि त्यांच्याशी छेडछाड करण्यात आली असल्यास, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०१ अंतर्गत गुन्हा ठरू शकतो, असे तक्रारदाराने म्हटले आहे.दरम्यान, गढकालिका माता मंदिरात झालेल्या वादानंतर संबंधित अघोरी किन्नरला किन्नर आखाड्यातून काढून टाकण्यात आल्याचेही वृत्त आहे..Sangli Crime: सांगलीत साडेचार कोटींची ‘व्हेल’ची उलटी जप्त; संशयित कोल्हापूर जिल्ह्यातील, तस्कर सिंधुदुर्गातील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.