Chhatrapati Sambhajinagar: दुकानातील अंगठी बोटात घालून पळण्याचा प्रयत्न; जयभवानीनगर परिसरातील घटना, अल्पवयीन मुलाला तातडीने पकडले.

मुकुंदवाडी: एक अल्पवयीन मुलगा सोने खरेदी करण्याच्या बहाण्याने सोन्याच्या दुकानात आला. तेथे गेल्यावर अंगठी बोटात घालून त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार शुक्रवारी (ता. २०) सायंकाळी मुकुंदवाडी परिसरातील जयभवानीनगरात घडला. परंतु, मालकाच्या सजगतेमुळे हा प्रयत्न फसला. .या प्रकरणी अमित आनंदराव जगदाळे (वय ३२ रा. जयभवानीनगर गल्ली नंबर ३) यांनी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीचा आशय असा ः त्यांचे जयभवानीनगरमध्ये दुर्गा ज्वेलरी शाॅप नावाने दुकान आहे. शुक्रवारी सायंकाळी उस्मानपुरा परिसरातील अल्पवयीन मुलगा त्यांच्या दुकानात आला. जगदाळे आणि अन्य एक जण असे दोघे दुकानात होते. त्याने अंगठी मागितल्याने त्यांनी अंगठीचा डब्बा दाखविला. त्याने दोन बोटात दोन अंगठ्या घातल्या..त्यानंतर तिसरी अंगठी बोटात जात नसताना ती घालण्याचा प्रयत्न करत होता. तेव्हा शंका आल्याने जगदाळे यांनी दोन अंगठ्या त्याच्या बोटातूनकाढल्या. यानंतर तिसरी अंगठी बोटात असताना त्याने पळण्याचा प्रयत्न केला. तेवढ्यात जगदाळे आणि त्यांच्या भावाने त्याला पकडले. यानंतर अंगठी बोटातून काढून घेत त्याला पकडून ठेवले..पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मुलाला ताब्यात घेतले. चौकशीत तो अल्पवयीन असल्याचे समोर आले. त्याच्या कुटुंबीयांकडे त्याला सोपविण्यात आले. त्याने कशासाठी हा प्रकार केला, हे मात्र समोर आले नाही..मारून टाकण्याची धमकीया सर्व प्रकारात जगदाळे यांनी या अल्पवयीन मुलाला पकडताच त्याने 'माझ्या जवळ खंजीर आहे. तुम्हाला मारून टाकीन', अशी धमकी दिली. आरडाओरडा ऐकून आजूबाजूचे लोक जमा झाल्याने अनुचित प्रकार घडला नाही.