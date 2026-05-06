Nagpur Crime News: बेसा-पिपळा रोडवर देहव्यापाराच्या अड्ड्यावर छापा; पीडित तरुणीची सुटका; नागपूर गुन्हेशाखेच्या सामाजिक सुरक्षा पथकाची कारवाई, आरोपीला अटक

नागपूर: गुन्हेशाखा सामाजिक सुरक्षा विभागाने हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सुरू असलेल्या देहव्यापाराच्या अड्ड्यावर छापा टाकून एका पीडित तरुणीची सुटका केली. याप्रकरणी कुंटणखाना चालविणाऱ्या पद्मिनी गुलशन बसू (२९ वर्ष) या महिलेला पोलिसांनी अटक केली आहे. ही महिला आसामची असून ती घरीच कुंटणखाला चालवीत होती. .मूळची आसामची असलेली पद्मिनी नागपुरातील गुलशन बसू याच्याशी 'लिव्ह इन'मध्ये राहायची. दोघेही काही वर्षे सोनेगाव हद्दीत भाड्याच्या खोलीत राहात होते. दरम्यान गुलशनने तिला सोडले आणि गुजरातला पळून गेला. त्यामुळे ती एकटीच पडली..दरम्यान तिला त्याच्यापासून एक मुलगाही झाला. स्वतःसह मुलाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी तिच्यावर होती. अलीकडेच ती हुडकेश्वर ठाण्याच्या हद्दीत राहायला गेली. तत्पूर्वी तिने एका पीडित महिलेला स्वतःच्या घरी ठेवून घेतले. पीडितेला तीन मुले आहेत..पैशाचे प्रलोभन देऊन तिला देहव्यवसाय करण्यास बाध्य केले. पीडितेच्या माध्यमातून ती स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेत होती. गेल्या तीन महिन्यांपासून हा कुंटणखाना सुरू होता.बेसा-पिपळा रोडवरील माधव नगरी, प्लॉट नंबर १० येथे देहव्यापार सुरू असल्याची खात्रीशीर माहिती पोलिसांना मिळाली..या माहितीच्या आधारे गुन्हेशाखेच्या सामाजिक सुरक्षा पथकाने सापळा रचला. पंटरला पाठवून सौदा पक्का केला. पीडिता समोर येताच दबा धरून बसलेल्या पथकाने धाड मारली. आरोपीसह पीडितेलाही हुडकेश्वर पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक राहुल शिरे व त्यांच्या पथकाने केली.