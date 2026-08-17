Crime | गुन्हा

Nagpur Crime News: प्रेमसंबंधातून पतीची हत्या! दारू पाजून रॉडने हल्ल्यानंतर ओढणीने नाक-तोंड दाबले, पत्नीनेच रचले षडयंत्र

Nagpur Crime Case Uncovered During Police Investigation: नागपुरात प्रेमसंबंधातून पतीच्या मृत्यूचा कट रचल्याचा पोलिसांचा आरोप; पत्नी आणि तिच्या मित्राविरुद्ध गुन्हा दाखल.
Nagpur Crime News

Nagpur Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीला दारू पाजली. त्यानंतर दोघांनी मिळून लोखंडी रॉडने कपाळावर मारले आणि ओढणीने नाक-तोंड दाबून खून केला. कुणालाही शंका येऊ नये, यासाठी मृतदेह रस्त्यावर टाकून अपघाताचा बनाव केला. पोलिस तपासात ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून एमआयडीसी पोलिसांनी पत्नीच्या प्रियकराला अटक केली आहे.

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