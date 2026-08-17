Nagpur Crime News: प्रेमसंबंधातून पतीची हत्या! दारू पाजून रॉडने हल्ल्यानंतर ओढणीने नाक-तोंड दाबले, पत्नीनेच रचले षडयंत्र

नागपूर: पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीला दारू पाजली. त्यानंतर दोघांनी मिळून लोखंडी रॉडने कपाळावर मारले आणि ओढणीने नाक-तोंड दाबून खून केला. कुणालाही शंका येऊ नये, यासाठी मृतदेह रस्त्यावर टाकून अपघाताचा बनाव केला. पोलिस तपासात ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून एमआयडीसी पोलिसांनी पत्नीच्या प्रियकराला अटक केली आहे..सुधीर महेंद्रप्रसाद द्विवेदी (वय ३३, रा. गजानननगर, हिंगणा रोड, एमआयडीसी) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी त्यांची पत्नी पूजा सुधीर द्विवेदी (वय २२) आणि तिचा मित्र आशिषकुमार नरेशकुमार अग्निहोत्री (वय २९, रा. आनंद बुद्ध विहारजवळ, गजानननगर) यांच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून आशिषकुमारला अटक केली..Jaggery Industry Law: गूळ उद्योगासाठी आता स्वतंत्र कायदा; साखर आयुक्तालय सुधारित मसुदा शासनाकडे पाठविणार.मिळालेल्या माहितीनुसार, १० ऑगस्टला सकाळी ८.२० वाजताच्या सुमारास सुधीर द्विवेदी हे राजीवनगर मेन रोडवरील हिंगणा-नागपूर मार्गावरील विद्युत खांबाजवळ मृतावस्थेत आढळले होते. त्यांचे भाऊ सुखेंद्रकुमार द्विवेदी (वय ३०) यांच्या तक्रारीवरून एमआयडीसी पोलिसांनी सुरुवातीला अकस्मात मृत्यूची नोंद केली होती..पोलिस उपनिरीक्षक सागर गायकवाड यांनी केलेल्या चौकशीत घटनेचा उलगडा झाला. त्यांच्या तक्रारीवरून पोलिस उपनिरीक्षक अक्षय गावंडे यांनी पूजा द्विवेदी आणि आशिषकुमार अग्निहोत्री यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून आशिषकुमारला अटक केली..Paithan Accident: पेट्रोल भरण्यासाठी कार वळवली, पण क्षणात काळाचा घाला; पाचोडजवळ कंटेनरच्या धडकेत दोघे ठार, एक जण गंभीर .पत्नीनेच रचले षडयंत्रपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुधीर हे एमआयडीसीतील एका खासगी कंपनीत कामाला होते. बाजूलाच असलेल्या एका कंपनीत आशिषकुमारही कामाला होता. तेव्हापासून त्यांची ओळख झाली. ते मित्र झाल्यावर आशिष त्यांच्या घरी येऊ लागला. त्याचे सुधीरच्या पत्नीसोबत प्रेमसंबंध निर्माण झाले. पत्नीचे कुणाशीतरी प्रेमसंबंध असल्याची शंका सुधीरला होती. यावरून त्यांच्यात भांडणेही व्हायची. ही बाब तो आशिषलाही सांगायचा. मात्र, पत्नीचा प्रियकर आशिषच असल्याचे त्यांना माहिती नव्हते. त्यामुळे दोघेही एकत्र दारू प्यायचे. यातूनच पूजाने सुधीरला दारू पाजून त्याचा खून करण्याची योजना आखली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.