Crime | गुन्हा

Thane Crime News: समलैंगिक संबंधासाठी दबाव, सिनीयर असल्यानं विरोध करता येईना; तरुणांनी जीव घेतला आणि मृतदेह जंगलात फेकला

Accused Make Shocking Claims During Investigation: नागपूर हत्या प्रकरणात धक्कादायक खुलासा झाला असून Minda Company मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने समलैंगिक संबंधांसाठी दबाव टाकल्याचा आरोपींचा दावा आहे.
Thane Crime News

Thane Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे: कल्याण-अहिल्यानगर मार्गावरील मामणोली जंगलात आढळलेल्या अनोळखी मृतदेहाचे गूढ उकलले असून, कंपनीतील वरिष्ठ सहकाऱ्याकडून होत असलेल्या समलैंगिक छळाला कंटाळून दोन तरुणांनी हा खून केल्याचे तपासात पुढे आले. किशोरचंद्र कार्तिक साहू (वय ४२, रा. देवगाव, ता. मुरबाड) असे मृताचे नाव आहे.

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