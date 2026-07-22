Thane Crime News: समलैंगिक संबंधासाठी दबाव, सिनीयर असल्यानं विरोध करता येईना; तरुणांनी जीव घेतला आणि मृतदेह जंगलात फेकला

ठाणे: कल्याण-अहिल्यानगर मार्गावरील मामणोली जंगलात आढळलेल्या अनोळखी मृतदेहाचे गूढ उकलले असून, कंपनीतील वरिष्ठ सहकाऱ्याकडून होत असलेल्या समलैंगिक छळाला कंटाळून दोन तरुणांनी हा खून केल्याचे तपासात पुढे आले. किशोरचंद्र कार्तिक साहू (वय ४२, रा. देवगाव, ता. मुरबाड) असे मृताचे नाव आहे..याप्रकरणी सौरभ विश्वनाथ गाल्हे (२४) आणि ज्ञानेश्वर दत्तात्रय कंठे (२८) या दोघांना अटक केल्याचे ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांनी मंगळवारी ठाण्यात पत्रकार परिषदेत सांगितले..CJI Surya Kant: लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "आम्ही पाहू".कल्याण-अहिल्यानगर मार्गावरील मामणोली गावाजवळील जंगलात २८ जूनला एक अनोळखी मृतदेह आढळला होता. पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह जंगलात फेकून दिल्याचे कल्याण तालुका पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले. दरम्यान, मृत साहूच्या पत्नीने पती बेपत्ता असल्याची तक्रार.दाखल केली होती. त्यानुसार पोलिस तपासाअंती मृतदेहाच्या शर्टवरील कंपनीच्या चिन्हावरून तो पतीचाच असल्याचा जबाब पत्नीने दिला. त्यानंतर पोलिसांनी साहू काम करीत असलेल्या कंपनीत चौकशी केली असता, सौरभ, ज्ञानेश्वर यांना ताब्यात घेण्यात आले..Devendra Fadnavis:...हा तर पोळी भाजण्याचा डाव; दिल्लीतील आंदोलनावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप.वरिष्ठ असल्याने विरोध करता येईना!किशोरचंद्र साहू हे मिंडा कंपनीत दोन्ही आरोपींना वरिष्ठ होते. ते आरोपी सौरभआणि ज्ञानेश्वर यांच्यावर समलैंगिक संबंधांसाठी दबाव टाकत होते. वरिष्ठ असल्याने विरोधही करता येत नव्हता. या त्रासाला कंटाळून दोघांनीही साहू यांना जंगलात नेऊन धारदार शस्त्राने हत्या केली. तसेच त्यांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिनेही काढून घेतल्याचे आरोपींनी चौकशीदरम्यान सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.