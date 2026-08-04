नागपूर: लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार, विश्वासघात आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या चार घटना शहरातील कपिलनगर, प्रतापनगर, पाचपावली आणि बेलतरोडी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत उघडकीस आल्या आहेत. संबंधित पीडितांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले असून एका प्रकरणात आरोपीला अटक करण्यात आली आहे..कपिलनगर परिसरातील १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीनुसार, सूरज गौतम मडके (वय १९) याने घरात बळजबरीने प्रवेश करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. विरोध केल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी पोक्सोसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली..Nagpur Civic Issue: साईनगरीत सात वर्षांपासून रस्त्याची दुरवस्था; पहिल्याच पावसात वाहने अडकली चिखलात; वारंवार खोदकामामुळे रहिवासी त्रस्त.प्रतापनगरमध्ये २५ वर्षीय युवतीने भंडारा येथील मुनींद्रकुमार अमीत हुमणे (वय ३९) याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. फेसबुकवर ओळख झाल्यानंतर लग्नाचे आश्वासन देत आरोपीने हॉटेलमध्ये नेऊन अनेकदा अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पाचपावलीतील २७ वर्षीय युवतीने विवेक सुरेश गजभिये (वय ३४) याच्याविरुद्ध तक्रार केली आहे..आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार अत्याचार केल्याचा आणि नंतर लग्नास नकार देत जीवे मारण्याची धमकी दिल्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. याशिवाय बेलतरोडीतील २६ वर्षीय युवतीने ऋषभ गोविंदराव गायनेर (वय ३२) याच्याविरुद्ध तक्रार दिली आहे..Premium|Digital Transformation of Cooperative Banks : नागरी सहकारी बँकांसाठी डिजिटल बँकिंगची नवी चौकट; आता तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत वेगाने प्रगती.खासगी कंपनीत काम करताना ओळख झाल्यानंतर आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देत शारीरिक संबंध ठेवले. मात्र, नंतर लग्नास अखेर नकार दिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. चारही प्रकरणांचा पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.