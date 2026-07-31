Nagpur Extortion Case: दोन लाखांच्या खंडणीसाठी हल्ला; तोतया पोलिसासह दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

नागपूर: अंगणवाडीचा पोषण आहार असलेले मालवाहू वाहन सोडण्यासाठी दोन लाखांच्या खंडणीची मागणी करण्यात आली. नकार देताच दोन आरोपींनी तरुणाला मारहाण करीत जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी हुडकेश्वर पोलिसांनी तोतया पोलिसासह साप्ताहिकाच्या पत्रकाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. .संदीप सुरडकर असे पत्रकाराचे तर राकेश धारगावे असे तोतया पोलिसाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, निखिल रघुनाथ लाडके (वय १८, रा. नीलकमलनगर, नरसाळा) हा मजुरीचे काम करतो. त्याचा चुलत भाऊ मनीष लाडके हा शालेय पोषण आहार वाहतुकीचे काम करतो..Abhijit Deepke: महायुतीचे नेते अभिजीत दीपकेंचे फॅन; भेटीसाठी गर्दी, आंदोलनाच्या भूमिकेचे कौतुक करत सुरक्षेचीही मागणी .मंगळवारी रात्री मुसळधार पाऊस सुरू असताना मनीषचे मालवाहू वाहन नरसाळा येथील फिटनेस स्टार जिमच्या मागे उभे होते. त्याने निखिलला फोन करून ताडपत्री आणून देण्यास सांगितले. निखिल तिथे पोहोचून ताडपत्री बांधत असताना आरोपीही तिथे आले आणि वाहनातील मालाबाबत चौकशी केली..अंगणवाडीचा माल असल्याचे सांगताच सुरडकरने असून आपण पत्रकार असल्याचे सांगत माल बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. यावेळी धारगावेने स्वतःची ओळख पोलिस असल्याची करून दिली आणि माल हवा असल्यास दोन लाख रुपये द्यावे, अन्यथा वाहनासह माल ताब्यात घेऊ, अशी धमकी दिली..निखिलने हे वाहन त्याच्या भावाचे असल्याचे सांगून त्याच्याशी बोलण्याची विनंती केली. तसेच दोघांचे ओळखपत्र मागितले असता आरोपींनी शिवीगाळ करून हाताबुक्क्यांनी मारहाण केली व जीवे मारण्याची धमकी दिली. आरडाओरड करताच दोघेही पळून गेले. निखिलने दुसऱ्या दिवशी बुधवारी हुडकेश्वर ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे..Radhanagari Dam Gate Opened : राधानगरी धरण 100 टक्के भरले! मध्यरात्री 6 क्रमांकाचा स्वयंचलित दरवाजा उघडला; भोगावती नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा.घोटाळ्याचा आरोपदरम्यान, सुरडकर याने शालेय पोषण आहारात घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे. त्याने चालकांनी अपहरण करून मारहाण केल्याची तक्रार दिली. यावरून पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.