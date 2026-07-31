Crime | गुन्हा

Nagpur Extortion Case: दोन लाखांच्या खंडणीसाठी हल्ला; तोतया पोलिसासह दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Police Register Cross Complaints in the Incident: नागपूरमध्ये अंगणवाडी पोषण आहाराच्या वाहनाच्या नावाखाली दोन लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी केल्याचा आरोप समोर आला आहे
Nagpur Extortion Case

Nagpur Extortion Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: अंगणवाडीचा पोषण आहार असलेले मालवाहू वाहन सोडण्यासाठी दोन लाखांच्या खंडणीची मागणी करण्यात आली. नकार देताच दोन आरोपींनी तरुणाला मारहाण करीत जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी हुडकेश्वर पोलिसांनी तोतया पोलिसासह साप्ताहिकाच्या पत्रकाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

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