Crime | गुन्हा

Nagpur Crime: विवाहित महिलेवर अत्याचार करून केले ब्लॅकमेल; खंडणीही मागितली; हुडकेश्‍वर ठाण्यात गुन्हा दाखल

Married Woman Allege Assault and Blackmail: नागपुरात विवाहित महिलेवर अत्याचार करून तिचे फोटो-व्हिडिओच्या आधारे ब्लॅकमेल करत २५ हजारांची खंडणी मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Nagpur Crime

Nagpur Crime

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: विवाहितेवर मैत्रिणीच्या मदतीने अत्याचार करून ब्लॅकमेल करीत खंडणी मागितल्याची धक्कादायक घटना हुडकेश्‍वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी ३४ वर्षीय विवाहितेने दिलेल्या तक्रारीवरून महाविद्यालयातील दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

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