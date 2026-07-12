नागपूर: विवाहितेवर मैत्रिणीच्या मदतीने अत्याचार करून ब्लॅकमेल करीत खंडणी मागितल्याची धक्कादायक घटना हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी ३४ वर्षीय विवाहितेने दिलेल्या तक्रारीवरून महाविद्यालयातील दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..राहुल मनोहर कांटोडे (वय ३६) आणि अपूर्वा मोरेश्वर दावरे ऊर्फ अपूर्वा मृणाल गद्दाम (वय ३७) अशी आरोपींची नावे आहेत.. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडितेचे लग्न २०१४ मध्ये झाले असून लग्नापूर्वी, कॉलेजमध्ये शिकत असताना, तिची ओळख शिवणगावचे रहिवासी असलेल्या राहुल मनोहर कांटोडे (वय ३६) आणि अपूर्वा मोरेश्वर दावरे ऊर्फ अपूर्वा मृणाल गद्दाम (वय ३७) यांच्याशी झाली..Nagpur: जादुटोना करीत महिलेवर अत्याचार; ‘बनावट’ धर्मगुरूला अटक; मुलाला नोकरी लावून देण्याचे आमिष.त्यातूनच अपूर्वाने पीडितेला मानेवाडा रोडवरील एका हॉटेलमध्ये भेटायला बोलावले. राहुल आधीच तिथे उपस्थित होता. थोड्याच वेळात, अपूर्वा व्यवसायानिमित्त बाहेर असल्याचे सांगून हॉटेलमधून निघून गेली. या काळात, राहुलने पीडितेसोबत तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यावर अत्याचार केला. त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ काढले..या घटनेनंतर, राहुलने २८ एप्रिल ते १० जुलै २०२६ दरम्यान, संपूर्ण घटना तिच्या पतीला सांगून तिची बदनामी करण्याची धमकी देण्यास सुरुवात करीत ब्लकमेक केले. तसेच महिलेवर अनेक वेळा अत्याचारही केला.विशेष म्हणजे, यात राहुलला मदत करीत, अपूर्वानेही पीडितेला ब्लॅकमेल केले. याशिवाय तिचाल २५ हजार रुपयांची खंडणी मागितली. जेव्हा महिलेने पैसे देण्यास नकार दिला, तेव्हा दोन्ही आरोपींनी तिला धमक्या देणे आणि मानसिक छळ करणे सुरूच ठेवले. इतकेच नाही, तर अपूर्वाने राहुलला पीडितेसोबतचे संबंध सुरू ठेवण्यासाठी वारंवार तिला दबावही टाकला..Premium|Study Room : व्हेनेझुएलातील भीषण भूकंपाची भूगर्भीय कारणे.त्यामुळे सततच्या छळाला कंटाळून, पीडितेने आपल्या पतीसोबत हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी दोन्ही आरोपींविरुद्ध संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.