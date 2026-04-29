Nagpur News: उन्हाच्या तडाख्यातून अंशतः दिलासा; पुढील दोन दिवस विदर्भाच्या काही भागात पावसाचा अंदाज

नागपूर: विदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला सूर्याचा प्रकोप आणि उष्णतेची लाट अद्याप कायम असली, तरी ढगाळ वातावरणामुळे नागपूरकरांना आज थोडा दिलासा मिळाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी नागपूर शहराचे तापमान ४५.४ अंश सेल्सिअस एवढे मोसमातील उच्चांकी स्तरावर पोहोचले होते..मात्र, आज तापमानात एक अंशाची घसरण झाली असून पारा ४४.४ अंशांवर स्थिरावला आहे. गेल्या दोन दिवसांत झालेल्या या अल्प घसरणीमुळे उन्हाच्या तीव्र झळांपासून नागरिकांची काहीशी सुटका झाली आहे..सतत वाढत असलेल्या तापमानामुळे सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल होत असून, दुपारच्या वेळी शहरातील रस्त्यांवर शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. कडाक्याच्या उन्हामुळे नागरिक घरातच थांबणे पसंत करत आहेत. मात्र, हवामान खात्याने नागपूरकरांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे..उद्यापासून पुढील दोन दिवस विदर्भातील काही भागांत तुरळक पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या बदलामुळे नागपूरसह संपूर्ण विदर्भातील तापमानात आणखी घट होण्याची चिन्हे आहेत..ढगाळ वातावरण आणि संभाव्य पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, रखरखत्या उन्हाने होरपळणाऱ्या नागपूरकरांसह विदर्भाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.