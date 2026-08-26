Palghar Attack Case: कोयत्याने वार केलेल्या तरुणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू ; दोन महिन्याच्या उपचारानंतरही झुंज अपयशी

पालघर: पालघर शहरातील गोल्ड सिनेमा परिसरात 12 जून रोजी संध्याकाळी स्नेहल सावंत तरुणीवर तिच्या प्रियकराने कोयत्याने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. त्यानंतर स्नेहल हिच्यावर पुणे येथे उपचार सुरू होते. अखेर आज तिची मृत्यूशी झुंज संपली असून उपचारादरम्यान तिचा रुग्णालयात मृत्यू झाला आहे..स्नेहल ही पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल सहायक तर तिचा प्रियकर आणि हल्लेखोर अमोल मुळे हा उच्च न्यायालयात काम करत होता. स्नेहल ही गोल्ड सिनेमा परिसरात मुद्रा अपार्टमेंट येथे आपल्या राहत्या घरी जात असताना संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास अमोल याने तिच्या मानेवर व कमरेवर सपासप कोयत्याने सात आठ वार केले..Gold Rate Today: सोन्याच्या दराबाबत मोठी अपडेट! आज तुमच्या शहरात किती रुपयांना मिळतंय 22 कॅरेट सोनं?.त्यानंतर तो तेथून तो फरार झाला. दोन तीन दिवसांनी स्थानिक गुन्हे शाखा आणि पालघर पोलिसांनी वरखून्टी परिसरातून अमोल याला ताब्यात घेतले होते. या प्रकरणी पालघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे..कुकू कोहलींशी लग्न केल्यावरही अरुणा इराणी राहिल्या निपुत्रिक; का होऊ दिलं नाही स्वतःचं मूल? हे होतं कारण .स्नेहल या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाली.प्रेम प्रकरणातून हल्ला झाल्याची शक्यता असल्याची चर्चा वर्तवली जात होती. स्नेहलला पुढील उपचारासाठी पुणे येथे हलविण्यात आले होते. पुणे येथील रुग्णालयात स्नेहलवर जून पासून उपचार सुरू होते उपचार सुरू असताना प्रकृती गंभीर झाल्यानंतर स्नेहलचा आज (बुधवार तारीख 26) रोजी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. तिच्या मृत्यूमुळे पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सहकारी,अधिकारी-कर्मचारी वर्गाने हळहळ व्यक्त केली असून तीला आदरांजली दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.