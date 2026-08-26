Crime | गुन्हा

Palghar Attack Case: कोयत्याने वार केलेल्या तरुणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू ; दोन महिन्याच्या उपचारानंतरही झुंज अपयशी

Snehal Sawant Dies During Treatment in Pune: पालघरमध्ये १२ जून रोजी झालेल्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या महसूल सहायक स्नेहल सावंत यांचा पुण्यात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Palghar Attack Case

Palghar Attack Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पालघर: पालघर शहरातील गोल्ड सिनेमा परिसरात 12 जून रोजी संध्याकाळी स्नेहल सावंत तरुणीवर तिच्या प्रियकराने कोयत्याने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. त्यानंतर स्नेहल हिच्यावर पुणे येथे उपचार सुरू होते. अखेर आज तिची मृत्यूशी झुंज संपली असून उपचारादरम्यान तिचा रुग्णालयात मृत्यू झाला आहे.

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