Yavatmal News: ‘पाच पुड्यांची’ कारवाई चर्चेत; पारवा पोलिसांची कारवाई की केवळ कागदोपत्री पूर्तता?

घाटंजी: अल्पवयीन मुलांना तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी पारवा पोलिसांनी तालुक्यात केलेल्या कारवायांवरून सध्या विविध चर्चांना उधाण आले आहे. कारवाईची पद्धत, जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालाचे समान प्रमाण आणि एफआयआरमधील एकसारखा मजकूर यामुळे या मोहिमेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..पारवा पोलिसांनी सायतखर्डा, घोटी आणि मांजरी येथील पाच पानठेल्यांवर छापे टाकले. विशेष म्हणजे प्रत्येक ठिकाणाहून नेमक्या पाच खर्रा पुड्या जप्त करण्यात आल्या. प्रत्येकी २० रुपये किमतीच्या या पुड्यांची एकूण किंमत १०० रुपये असून संबंधित पानठेला चालकांविरुद्ध सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम २००३ अंतर्गत कलम २४ व ६ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले..मात्र, सर्वच कारवायांमध्ये एकसारखाच मुद्देमाल आढळल्याने नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. गावागावांतील वेगवेगळ्या पानठेल्यांवर पोलिसांना समान प्रमाणात खर्रा मिळणे हा योगायोग की केवळ औपचारिकता, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याशिवाय पाचही एफआयआरमधील तक्रारींचा मजकूरही जवळपास एकसारखाच असल्याचे समोर आले..दरम्यान, एप्रिल महिन्यात अन्नसुरक्षा विभागाने घाटंजी शहरातील दोन पानठेल्यांवर कारवाई करीत तब्बल २० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. तालुक्यात अनेक ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थांची खुलेआम विक्री होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असताना नियमित आणि प्रभावी मोहीम राबविण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..दंड फक्त २०० रुपये१८ वर्षांखालील मुलांना तंबाखूजन्य पदार्थ विकल्यास केवळ २०० रुपये दंडाची शिक्षा आहे. त्यामुळे याअंतर्गत कारवाई झाली तरी त्याला कोणी गांभीर्याने घेत नाही. देशाचे भविष्य असलेली युवा पिढी व्यसनाधीनतेकडे वाटचाल करत असताना लहान मुलांना तंबाखूजन्य पदार्थ विकणाऱ्यांना केवळ दोनशे रुपये दंड करून सोडण्यात येते. त्यामुळे शासनही यामध्ये गंभीर नसल्याचे दिसते..मुख कर्करोगाचे वाढते संकटखर्रा, गुटखा, सिगारेट आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वाढत्या व्यसनामुळे तोंडाच्या कर्करोगाचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढत आहे. विशेषतः शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये या पदार्थांचे आकर्षण वाढत असल्याने पालक आणि आरोग्य विभागाची चिंता वाढली आहे.