Pune Crime: शिरूरमध्ये संतापजनक घटना! ११ वर्षीय मुलीवर वडिलांकडूनच लैंगिक अत्याचार

Pune Crime News: पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील सरदवाडी येथे एका ११ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच वडिलांनी लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. आरोपीने अत्याचाराचे व्हिडिओ मोबाईलमध्ये जतन केल्याची माहितीही पोलिसांत दाखल फिर्यादीत नमूद आहे. या प्रकरणी शिरूर पोलीस ठाण्यात पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला..पोलिसांत दाखल फिर्यादीनुसार, मागील सुमारे एक वर्षापासून हा प्रकार सुरू होता. आरोपी वडिलांनी मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच या कृत्याचे व्हिडिओ मोबाईलमध्ये साठवून ठेवल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे..Pune Crime : पुण्यातील हॉटेलमध्ये माजी सरपंचासह चौघांचा राडा; मालकाच्या तोंडावर बरणी फेकली अन्... सीसीटीव्हीत कैद झाली गुंडगिरी, VIDEO VIRAL.या प्रकरणी शिरूर पोलीस ठाण्यात पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी मूळचा पश्चिम बंगाल येथील असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..अल्पवयीन पीडितेची ओळख आणि वैयक्तिक माहिती कायद्यानुसार गोपनीय ठेवण्यात आली आहे. या घटनेमुळे बालकांच्या सुरक्षिततेचा आणि कुटुंबातील मुलांच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.