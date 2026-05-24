Pune: गुंतवणूक, नोकरीच्या आमिषाने पुण्यात लूट; विश्रामबाग, नऱ्हे आणि खराडीत गुन्हे दाखल; तिघांना ६१ लाखांना गंडा

पुणे: अटकेची भीती, शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर मोठ्या परताव्याचे आमिष आणि नामांकित कंपनीत नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन देत सायबर चोरट्यांनी पुण्यात तिघांची ६१ लाख रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी विश्रामबाग, नऱ्हे आणि खराडी पोलिस ठाण्यांत स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..अभियंत्याची फसवणूकनवी पेठेतील राजेंद्र नगरमधील ४३ वर्षीय महिला संगणक अभियंत्याला सायबर चोरट्यांनी १४ लाख रुपयांना लुटले. चोरट्यांनी स्वतःला मुंबई गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी असल्याचे सांगत त्यांच्याशी संपर्क साधला. मुंबईतील एका नामांकित हॉटेलमध्ये तुमचे आधार कार्ड दाखवून सराइत गुन्हेगारांनी खोल्या आरक्षित केल्याचे सांगून अटकेची भीती दाखवली..हे प्रकरण मिटवण्यासाठी तातडीने पैसे जमा करावे लागतील, असे सांगून चोरट्यांनी महिलेकडून विविध बँक खात्यांवर १४ लाख रुपये ऑनलाइन वर्ग करून घेतले. याबाबत महिलेने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अरुण घोडके तपास करत आहेत..चांगल्या परताव्याचे आमिषनऱ्हे भागातील ३२ वर्षीय महिलेलाही शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याच्या आमिषाने २५ लाख रुपयांचा गंडा घातला. सायबर चोरट्यांनी महिलेच्या मोबाईलवर घरबसल्या मोठा नफा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर चोरट्यांनी गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. गेल्या पाच महिन्यांत वेळोवेळी ऑनलाइन व्यवहार करून त्यांनी महिलेच्या खात्यातून २५ लाख रुपये उकळले. याबाबत नऱ्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..नोकरीचे प्रलोभन महागातखराडी परिसरात नोकरीच्या आमिषाने एका व्यक्तीची २२ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. नागपूरमधील एका नामांकित खासगी कंपनीत चांगल्या पगाराची नोकरी मिळाल्याचे सांगून सायबर चोरट्यांनी तक्रारदाराशी संपर्क साधला. नोकरीच्या संकेतस्थळावर नोंदणी, कागदपत्रांची पडताळणी, प्रक्रिया शुल्क आणि नियुक्ती पत्रासाठी पैसे भरण्यास सांगितले. नोकरीच्या आशेने तक्रारदाराने वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये २२ लाख रुपये जमा केले. मात्र, नियुक्ती पत्र न मिळाल्याने फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. याबाबत खराडीतील रक्षकनगर गोल्ड सोसायटीतील व्यक्तीने खराडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिस निरीक्षक चंद्रसेन पालकर तपास करत आहेत.