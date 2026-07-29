Sindhudurg: प्रेमविवाहानंतर पतीचे दुसऱ्या महिलेशी संबंधाचा संशय, पत्नीनं उचललं टोकाचं पाऊल; कुटुंबियांकडून छळाचा आरोप

कुडाळ: शहरातील गणेशनगर परिसरात पत्नीचा मानसिक व शारीरिक छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी येथील पोलिसांनी संशयित सिद्धिविनायक विष्णू कुडाळकर (वय ४२, रा. गणेशनगर, कुडाळ) याला अटक केली. याप्रकरणी त्याला उद्या (ता. २९) न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी भूषण सुभाष सांगेलकर (३९, रा. सांगेली, ता. सावंतवाडी, सध्या डोंबिवली पूर्व) यांनी पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, आत्महत्या केलेल्या महिलेचे माहेरचे नाव सोनाली सुभाष सांगेलकर (३६) असून, विवाहानंतर तिचे नाव तन्वी सिद्धिविनायक कुडाळकर असे झाले होते..Nagpur Hospitals Waterlogged: रुग्णसेवेला पावसाचा फटका; जिल्हा रुग्णालय, मेयो-मेडिकलमध्ये पाणी.ती फिर्यादीची धाकटी बहीण होती. सुमारे १५ वर्षांपूर्वी तन्वी यांचा सिद्धिविनायक विष्णू कुडाळकर यांच्याशी प्रेमविवाह झाला होता. विवाहानंतर काही काळ संसार सुरळीत चालला; परंतु संशयिताचे एका अन्य महिलेशी संबंध असल्याचा संशय तन्वी यांनी व्यक्त करून त्याबाबत विचारणा केल्यावर संशयित तिचा मानसिक व शारीरिक छळ करू लागला..तिला शिवीगाळ व मारहाण करत असे. माहेरच्या आई-वडील, भाऊ आणि इतर नातेवाइकांशी संपर्क ठेवण्यास मज्जाव करत त्याने भावाचा मोबाईल क्रमांकही ब्लॉक केला होता. १८ जून २०२६ पासून तन्वी या तीव्र मानसिक तणावाखाली होत्या. संशयित सिद्धिविनायक विष्णू कुडाळकर याच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून त्याला तातडीने अटक केली आहे..Premium|Life After Loss : एक पंख छाटल्यावर... .उद्या न्यायालयात हजर केले जाणार असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक गुरुदास पाडावे करीत आहेत. दरम्यान, मृत तन्वी कुडाळकर यांच्यावर आज शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.