Solapur Murder: भावाच्या घरात राहणाऱ्या पती-पत्नीचा खून

सोलापूर: येथील स्वागत नगर रोडवरील कृष्णा नगरातील सख्ख्या भावाच्या घरात राहायला असलेल्या वृद्ध पती-पत्नीचा शनिवारी (ता. १४) मध्यरात्री तोंड दाबून खून केला. ही घटना रविवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास उघडकीस आली. महादेव नरसप्पा मंचाळ (वय ६५) व त्यांची पत्नी रंगम्मा महादेव मंचाळ (वय ६०) अशी खून झालेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी मृताचा चुलत भाऊ आनंद मंचाळ यांनी एमआयडीसी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे..महादेव मंचाळ हे 'बीएसएनएल'मध्ये नोकरीला होते. प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी काही वर्षांपूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. सध्या ते भावाच्या घरात राहायला होते. त्यांना मूलबाळ नसल्याने घरात दोघेच पती-पत्नी राहात होते. शनिवारी मध्यरात्री दोघेही झोपेत असताना कोणीतरी त्यांचे तोंड दाबून खून केला. घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे, पोलिस निरीक्षक विजय खोमणे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी घरातील स्थितीची पाहणी केली. .मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी सिव्हिल हॉस्पिटलला पाठविले. त्यावेळी त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण समोर आले. अज्ञात कारणातून त्यांचा खून अज्ञात व्यक्तीने केल्याचा गुन्हा सध्या दाखल असून पोलिस निरीक्षक श्री. खोमणे तपास करीत आहेत. पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज पडताळणी करीत असून तपासासाठी सायबर पोलिसांचीही मदत घेतली जात आहे..भावाने घर खाली करायला सांगितले होतेमयत महादेव हे सध्या राहात असलेले घर दुसऱ्या भावाचे होते. त्या भावाला घर विकायचे होते. त्यामुळे त्याने भाऊ महादेव यांना घर खाली करून पर्यायी व्यवस्था करण्याचे बजावले होते. त्यानंतर महादेव यांनी त्याच घराशेजारील स्वतःच्या जागेत बांधकाम सुरु केले होते. बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत ते आहे तेथेच राहणार होते. त्या दरम्यान त्यांचा व पत्नीचा कोणीतरी खून केला, अशीही माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, महादेव व त्यांच्या पत्नीचा खून नेमका कोणी केला, त्यामागे नेमके कारण काय, किती जणांचा त्यात सहभाग आहे, या बाबींचा शोध पोलिस घेत आहेत..महिलेच्या कानातील दागिने,पायातील पैंजण होते तसेचमृत पती-पत्नीच्या घरातील कपाट उचकटलेले होते, कपाटाबाहेर उचकटलेली सुटकेस पडलेली होती. चोरीच्या बहाण्याने आलेल्या चोरट्यानेच त्यांचा खून केला, असे भासविण्याचा कोणीतरी प्रयत्न केला होता. पण, रंगम्मा मंचाळ यांच्या कानातील दागिने व पायातील पैंजण तसेच होते. त्यामुळे या खुनामागे चोरीचा उद्देश नसल्याची खात्री पोलिसांना झाली. पोलिसांनी अधिक माहिती घेतली असतात मृत व त्यांच्या भावांमध्ये काही दिवसांपासून प्रॉपर्टीचा वाद असल्याचे समजले. पोलिस आता त्या अनुषंगाने तपास करीत आहेत.