Crime | गुन्हा

Telangana Crime: तेलंगणात आरोपीकडून सामूहिक हत्याकांड; पत्नी व दोन मुलांसह सहा जणांचा खून; हल्लेखोर राजकुमार फरार

Six People Found Dead in Telangana's Ranga Reddy District: तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात सहा जणांच्या हत्येच्या प्रकरणात पॉक्सो प्रकरणातील आरोपीवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
Telengana Crime

Telengana Crime

esakal

प्रशांत पाटील
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हैदराबाद: तेलंगणमधील रंगारेड्डी जिल्हा सामूहिक हत्याकांडाच्या घटनेने हादरला. पी. राजकुमार नावाच्या नराधमाने दोन मुलांसह सहा जणांचा खून केल्याची घटना आज उघडकीस आली. संबंधित आरोपीवर यापूर्वी ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. \

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