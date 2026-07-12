Telangana Crime: तेलंगणात आरोपीकडून सामूहिक हत्याकांड; पत्नी व दोन मुलांसह सहा जणांचा खून; हल्लेखोर राजकुमार फरार

हैदराबाद: तेलंगणमधील रंगारेड्डी जिल्हा सामूहिक हत्याकांडाच्या घटनेने हादरला. पी. राजकुमार नावाच्या नराधमाने दोन मुलांसह सहा जणांचा खून केल्याची घटना आज उघडकीस आली. संबंधित आरोपीवर यापूर्वी ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. \\.तक्रारदार तरुणी आणि तिच्या घरातील अन्य तीन कुटुंबीय आणि स्वतःच्या पत्नी-मुलांनाही त्याने ठार मारले. सध्या फरार असलेल्या या नराधमाचा पोलिस युद्धपातळीवर शोध घेत आहेत. त्यासाठी सात पथके तैनात करण्यात आली आहेत..Moshi Building Collapse : मोशी दुर्घटनेतील शोधमोहीम ८३ तासांनी संपली; अखेरच्या बेपत्ता कामगाराचाही मृतदेह सापडला, मृतांचा आकडा ९ वर .पोलिस आयुक्त तरुण जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पी. राजकुमारने शुक्रवारी (ता.१०) रात्री उशिरा शाबाद मंडळ परिसरामध्ये हे हत्याकांड केले. त्याने प्रथम पीडित अल्पवयीन मुलीच्या घरी जाऊन तिची आई आणि आजीचा खून केला. त्यानंतर राजकुमारने मुलीला मोटारीतून धैवलगुडा या त्याच्या मूळ गावी नेऊन तिचा चाकूने भोसकून खून केला. तिथून तो स्वतःच्या घरी गेला. झोपेत असलेल्या पत्नीसह दोन मुलांचा गळा चिरून खून केला..वडिलांना केला फोन आरोपी राजकुमार याच्याविरोधात अल्पवयीन मुलीचा पाठलाग करून तिला त्रास दिल्याप्रकरणी मे महिन्यात ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात त्याला नुकताच अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. या गुन्ह्यानंतर आरोपीने वडिलांना फोन करून कृत्याची माहिती दिली आणि आपण आत्महत्या करत असल्याचे सांगून फोन बंद केला. आरोपीच्या पालकांनी तातडीने पोलिसांना याची माहिती दिली..Raigad News: मित्रांसोबत फिरायला गेला अन् काळाने घातला घाला; पालीजवळ विहिरीत बुडून तरुणाचा मृत्यू.‘आरोपीला जुगाराचे व्यसन होते आणि त्याच्यावर कर्जही होते. त्यामुळेच मागील काही दिवसांपासून तो प्रचंड मानसिक तणावाखाली होता, ’ अशी माहिती नातेवाइकांनी दिली पीडित मुलीच्या कुटुंबाने आणि स्थानिक नागरिकांनी शाबाद येथे रास्ता रोको आंदोलन करून आरोपीचा एन्काउंटर करण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले असून तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.