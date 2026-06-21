Dharashiv: उपळाई येथे तरुणाचा लोखंडी पाईपने मारहाण करून खून

दिलीप गंभिरे कळंब: तालुक्यातील उपळाई येथे कौटुंबिक वादातून 22 वर्षीय तरुणाचा लोखंडी पाईपने मारहाण करून खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना शनिवार (ता. 20 ) दुपारी घडली. या प्रकरणी येरमाळा पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयत पृथ्वीराज किशोर चव्हाण (वय 22) रा. उपळाई, ता. कळंब याला आरोपी किशोर बाबासाहेब चव्हाण व विनोद बाबासाहेब चव्हाण दोघे रा.उपळाई यांनी "तू दारू पिऊन घरी भांडणाची तक्रार का करतोस?" या कारणावरून मारहाण केली..पुण्यात गोळीबाराचा थरार! गुन्हेगाराला पकडायला गेल्यावर अचानक गोळीबार, पोलिसांनीही दिलं प्रत्युत्तर, काय घडलं?.ही घटना 20 जून रोजी दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास महादेव चव्हाण यांच्या घराजवळ, श्री दत्त संस्थान मलकापूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर घडली.आरोपींनी पृथ्वीराज चव्हाण यास लोखंडी पाईपने बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केले..या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला.यावेळी फिर्यादी रुक्मीण बाबासाहेब चव्हाण यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपींनी त्यांनाही लोखंडी पाईपने मारहाण करून जखमी केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..Kaigaon Farmers Protest: ‘पाणी आहे, पण वीज नाही!’ करपणाऱ्या पिकांच्या संतापातून शेतकरी मध्यरात्री उपकेंद्रावर धडकले; महावितरणविरोधात एल्गार.या प्रकरणी रुक्मीण बाबासाहेब चव्हाण यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून येरमाळा पोलीस ठाण्यात आरोपी किशोर बाबासाहेब चव्हाण व विनोद बाबासाहेब चव्हाण यांच्याविरुद्ध येरमाळा पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.