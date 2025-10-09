Diwali 2025 Shubh Shopping Guide: दिवाळीपूर्वी खरेदी करायचीय? मग 'हे' आहेत 10 शुभ मुहूर्त, वाचा एका क्लिकवर

यंदा धनत्रयोदशी 18 ऑक्टोबरला साजरा होणार असून, सोने, चांदी खरेदीसाठी १० शुभ मुहूर्त आहेत. ज्योतिषानुसार या मुहूर्तांवर खरेदी केल्यास संपत्ती वाढते. 14 ऑक्टोबरला पुष्य नक्षत्रात खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानलं जातं. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी खरेदीसाठी हे मुहूर्त उत्तम आहेत..Diwali 2025: यंदा धनत्रयोदशी 18 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाणार आहे. असं म्हटलं जातं की या दिवशी सोनं, चांदी किंवा नवीन वस्तू खरेदी केल्याने संपत्ती 13 पटीने वाढते. याव्यतिरिक्त भगवान कुबेर आणि धन्वंतरी यांचे आशीर्वाद कायम आहेत. यंदा धनत्रयोदशी व्यतिरिक्त दिवाळीपर्यंत 10 शुभ खरेदीचे शुभ मुहूर्त असतील. .20 ऑक्टोबरपर्यंत अनेक शुभ योग तयार हिंदू पंचांगानुसार सर्वार्थ सिद्धी योग, त्रिपुष्कर योग, रवी योग, अमृत सिद्धी योग आणि अभिजीत मुहूर्त सणापर्यंत राहतील. हे शुभ योग या तारखांना खास बनवत आहेत. म्हणून, जर काही कारणास्तव धनत्रयोदशीला खरेदी करू शकत नसाल, तर तुम्ही या शुभ योगांनी तारखांवर खरेदी करू शकता.14 ऑक्टोबरला नक्षत्रांचा राजा पुष्य नक्षत्रज्योतिषशास्त्रात एकूण 27 नक्षत्र आहेत, त्यापैकी पुष्य नक्षत्राला राजा मानले जाते. ते धन, समृद्धी आणि कीर्तीचे प्रतीक मानले जाते. असे म्हटले जाते की या नक्षत्रात घर, वाहन, मालमत्ता खरेदी करणे किंवा कोणतीही मोठी गुंतवणूक करणे खूप शुभ आहे. जर तुम्ही दिवाळीपूर्वी सोने, चांदी, वाहन किंवा कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही ते 14 ऑक्टोबर रोजी पुष्य नक्षत्राच्या शुभ मुहूर्तावर खरेदी करू शकता. अशीही एक मान्यता आहे की माता लक्ष्मीचा जन्म पुष्य नक्षत्रात झाला होता. म्हणून, तुम्ही या दिवशी दिवाळी पूजेसाठी लक्ष्मीची मूर्ती देखील खरेदी करू शकता..पुढील या तारखांना खरेदी करू शकतामंगळवार, 7 ऑक्टोबर, 2025- द्विपुष्कर योगबुधवार, 8 ऑक्टोबर, 2025- रवि योगशुक्रवार, 10 ऑक्टोबर, 2025- सर्वार्थ सिद्धी योगशनिवार, 15 ऑक्टोबर 2025 आणि 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी योगरविवार, ऑक्टोबर 12, 2025- रवि योगमंगळवार, 14 ऑक्टोबर, 2025- पुष्य नक्षत्रशुक्रवार, ऑक्टोबर 17, 2025- सिद्धि राज योगशनिवार, 18 ऑक्टोबर, 2025- धनत्रयोदशीरविवार, 19 ऑक्टोबर, 2025- अमृत2025- ऑक्टोबर 2025 सोमवार सर्वथ सिद्धी योग .Diwali 2025: दिवाळीला घरात अजिबात ठेवू नका 'या' वस्तू, नाहीतर वर्षभर जाणवेल पैशांची चणचण.दिवाळीला सर्वार्थ सिद्धी योग यंदा दिवाळीत सर्वार्थ सिद्धी योगानुसार साजरी केली जाईल. त्यामुळे दिवाळीत खरेदी करण्याची इच्छा असते हा काळ अनुकूल असेल. सर्वार्थ सिद्धी योगात खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की या शुभ काळात केलेल्या कोणत्याही प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता असते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.