Diwali 2025 Shubh Shopping Guide: दिवाळीपूर्वी खरेदी करायचीय? मग 'हे' आहेत 10 शुभ मुहूर्त, वाचा एका क्लिकवर

Diwali 2025 shubh muhurat for gold and silver shopping before Dhanteras: यंदा धनत्रयोदशी 18 ऑक्टोबर रोजी आणि दिवाळी 21 ऑक्टोबर रोजी साजरी केली जाणार आहे धनत्रयोदशीला खरेदी करणं खूप शुभ मानलं जातं. ज्योतिषीशास्त्रानुसार यावेळी दिवाळीपूर्वी खरेदीसाठी 10 शुभ मुहूर्त असणार आहेत.
पुजा बोनकिले
यंदा धनत्रयोदशी 18 ऑक्टोबरला साजरा होणार असून, सोने, चांदी खरेदीसाठी १० शुभ मुहूर्त आहेत. ज्योतिषानुसार या मुहूर्तांवर खरेदी केल्यास संपत्ती वाढते. 14 ऑक्टोबरला पुष्य नक्षत्रात खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानलं जातं. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी खरेदीसाठी हे मुहूर्त उत्तम आहेत.

Diwali 2025: यंदा धनत्रयोदशी 18 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाणार आहे. असं म्हटलं जातं की या दिवशी सोनं, चांदी किंवा नवीन वस्तू खरेदी केल्याने संपत्ती 13 पटीने वाढते. याव्यतिरिक्त भगवान कुबेर आणि धन्वंतरी यांचे आशीर्वाद कायम आहेत. यंदा धनत्रयोदशी व्यतिरिक्त दिवाळीपर्यंत 10 शुभ खरेदीचे शुभ मुहूर्त असतील.

