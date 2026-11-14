14 नोव्हेंबर 2026 पंचांग! शनिवारचे शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, सूर्योदय आणि दिनविशेष जाणून घ्या

***!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!***☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ *सूर्योदय* – ०६:४४☀ *सूर्यास्त* – १७:५४🌞 *चंद्रोदय* – १०:५१⭐ *प्रात: संध्या* – ०५:३२ ते ०६:४४⭐ *सायं संध्या* – १७:५४ ते १९:०६⭐ *अपराण्हकाळ* – १३:२६ ते १५:४०⭐ *प्रदोषकाळ* – १७:५४ ते २०:२८⭐ *निशीथ काळ* – २३:५३ ते ००:४४⭐ *राहु काळ* – ०९:३१ ते १०:५५⭐ *यमघंट काळ* – १३:४२ ते १५:०६.♦️ *लाभदायक*----लाभ मुहूर्त– १३:४२ ते १५:०६ 💰💵अमृत मुहूर्त– १५:०६ ते १६:३० 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१० ते १४:५५⏳ *कार्यसिद्धी वेळा* – १५:०६ ते १६:२४ | १९:३६ ते २१:१९ | २३:५३ ते २४:००⚠️ *कार्यनाशक वेळा* – ०६:४४ ते १४:१० | १६:२४ ते १९:३६ | २१:१९ ते २३:५३🌊 *मुंबई बंदर भरती/ओहोटी* – भरती:१०:५६ ते १६:२८ | ओहोटी: १६:२८ ते २२:०१ | भरती: २२:०१ ते २८:५२ | ओहोटी: २८:५२ ते १५-११-२०२६ ११:३९🌞 *ग्रहमुखात आहुती* – बुध (शुभ)🌞 *अग्निवास* – आकाशात २१:४३ पर्यंत नंतर पाताळी🕉 *शिववास* – २१:४३ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे*शालिवाहन शक* १९४८*संवत्सर* पराभव*अयन* – दक्षिणायन*ऋतु* – शरद*मास* – कार्तिक*पक्ष* - शुक्ल पक्ष*तिथी* – पंचमी (२१:४३ नं.) षष्ठी*वार* – शनिवार*नक्षत्र* – पूर्वाषाढा (१८:५४ नं.) उत्तराषाढा*योग* – शूल (२८:४५ नं.) गण्ड*करण* – बव (०८:४० नं.) बालव*चंद्र रास* – धनु (२५:३२ नं. मकर)*सूर्य रास* – तुळ*गुरु रास* – सिंह.📌 *दिनविशेष* – सूर्यषष्ठीव्रत (द्वितीय दिन), पांडवपंचमी, कडपंचमी, रवियोग १८.५४ नं.*🛑विशेष -👉 नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे आगामी सिंहस्थ कुंभ मेळा २०२७ आयोजित होत आहे. हा केवळ धार्मिक कार्यक्रम नसून भारतीय संस्कृती, आध्यात्मिक परंपरा आणि सनातन श्रद्धेचे सर्वात मोठे महापर्व मानले जाते. यंदाच्या कुंभ मेळ्याला त्रिखंडात्मक सोहळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर संपूर्ण जगाचे श्रद्धेचे केंद्र बनणार आहे. या सोहळ्याच्या या कार्यक्रमाची प्रतिक्षा कोट्यवधी भाविक करत असतात.**या महापर्वाचे पौराणिक महत्त्व आणि खगोलीय वैशिष्ट्य प्रस्तुत व्हिडिओमार्फत जाणून घेऊ या. त्याचबरोबर अमृतस्नानाचे दिवस कोणते, या दिवशी विशिष्ट व्रत, कृती केल्याने कोणते पुण्य लाभते याचे शास्त्राधारित विवेचन ऐकू या पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांच्याकडून.*https://youtube.com/watch?v=DuFOX99Sho4&si=aPA2tTInVV3Bjnli*👉 शुभाशुभ दिवस* - शुभ दिवस*👉 श्राद्ध तिथी* - पंचमी श्राद्ध👗 *आजचे वस्त्र* – निळे/काळे🛁 *स्नान विशेष* – काळे तिल किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 *उपासना* – दशरथ विरचित शनि स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 *दान* – सत्पात्री व्यक्तीस नीलमणि, काळे उडीद, तेल, तिळ, कुळिथ, लोखंड दान करावे🚫 *तिथीनुसार वर्ज्य* – बिल्वपत्र किंवा बेलफळ खावू नये, स्त्रीसंग🧭 *दिशाशूल उपाय* – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी काळे उडीद खाऊन बाहेर पडावे.👉 *चंद्रबळ* – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना २५:३२ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 *चंद्रबळ* (पुढे) – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना २५:३२ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे *Ⓜ️ ७७७६८१६१६१*www.deshpandepanchang.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.