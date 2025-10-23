संस्कृती

16 Guruvar Vrat: फक्त १६ गुरुवार व्रत ठेवा आणि बदलून टाका आयुष्य; जाणून घ्या पूजा विधी आणि महत्त्व

Spiritual Importance of Observing 16 Guruvars : तुमच्याही जीवनात सतत संकटं येत आहेत आणि काय करायचं ते समजत नाही का? मग फक्त १६ गुरुवार व्रत ठेवा आणि अनुभव करा सुख, समृद्धी आणि शांतीचा नवा अध्याय. चला, जाणून घेऊया या व्रतीची पूजा विधी
Spiritual Importance of Observing 16 Guruvars

Thursday Vrat: हिंदू धर्मानुसार आठवड्यातील प्रत्येक दिवस एखाद्या देवतेला समर्पित असतो. गुरुवारचा दिवस भगवान बृहस्पति (गुरु) यांना समर्पित आहे. ते सर्व देवतांचे गुरु मानले जातात आणि सर्वात मोठे व शक्तिशाली ग्रह आहेत.

