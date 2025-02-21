संस्कृती

Maha Shivratri 2026: भगवान भोलेनाथांकडून जीवनातील 'या' 4 महत्त्वाच्या गोष्टी शिका, कधीच येणार नाही अपयश

Maha Shivratri 2026: हिंदू धर्मात महाशिवरात्रीला खुप महत्व आहे. हा सण भगवान शंकराला समर्पित आहे. भगवान भोलेनाथांकडून पुढील काही गुण शिकल्यास तुम्हाला आयुष्यात कधीच अपयश येणार नाही.
Puja Bonkile
Maha Shivratri 2025: महाशिवरात्रीचा उत्सव फाल्गुन महिन्याच्या चतुर्दशी तिथीला साजरा केला जातो. यंदा महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. हिंदू धर्मात भगवान शिव यांना खूप महत्वाचे स्थान आहे.

भगवान शिवाची अनेक नावे आहेत, प्रत्येक नाव त्यांच्या गुणांचे वर्णन करते. भगवान शिव सत्यम, शिवम, सुंदरम, म्हणजेच सत्य, चांगुलपणा आणि सौंदर्य या स्वरूपात आवश्यक चांगुलपणाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्याला "पशुपति" असे नाव देण्यात आले आहे ज्याचा अर्थ सर्व सजीव प्राण्यांचा स्वामी आहे. त्याला "महादेव" म्हणूनही ओळखले जाते, जे सर्व देवांमध्ये सर्वोच्च आहे. 

