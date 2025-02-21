Maha Shivratri 2026: भगवान भोलेनाथांकडून जीवनातील 'या' 4 महत्त्वाच्या गोष्टी शिका, कधीच येणार नाही अपयश

Maha Shivratri 2025: महाशिवरात्रीचा उत्सव फाल्गुन महिन्याच्या चतुर्दशी तिथीला साजरा केला जातो. यंदा महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. हिंदू धर्मात भगवान शिव यांना खूप महत्वाचे स्थान आहे. भगवान शिवाची अनेक नावे आहेत, प्रत्येक नाव त्यांच्या गुणांचे वर्णन करते. भगवान शिव सत्यम, शिवम, सुंदरम, म्हणजेच सत्य, चांगुलपणा आणि सौंदर्य या स्वरूपात आवश्यक चांगुलपणाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्याला "पशुपति" असे नाव देण्यात आले आहे ज्याचा अर्थ सर्व सजीव प्राण्यांचा स्वामी आहे. त्याला "महादेव" म्हणूनही ओळखले जाते, जे सर्व देवांमध्ये सर्वोच्च आहे. .भगवान शंकराच्या गुणांपासून आणि त्यांच्या जीवन तत्वज्ञानापासून आपल्याला अनेक महत्त्वाचे धडे मिळतात. हे गुण केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर आपल्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातही महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात.संतुलित दृष्टिकोनभगवान शिवाचे जीवन संतुलनाचे प्रतीक आहे. ते एक महान योगी असले तरी, ते त्यांच्या कुटुंब आणि समाजाप्रती असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. या दृष्टिकोनातून आपल्याला हे समजते की यशस्वी व्यवस्थापक किंवा व्यक्तीने त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात संतुलन राखले पाहिजे..Maha Shivratri 2025: सूर्य-शनि कुंभ राशीत अन् शुक्र-राहु मीन राशीत असतील, महाशिवरात्रीला शिवपूजा केल्यास महादेवाची कृपादृष्टी कायम राहील.बदल व्यवस्थापनभगवान शिवाचे रूप हे विनाश आणि निर्मितीचे संयोजन आहे. जे आपल्याला शिकवते की कोणताही बदल स्वीकारणे आणि त्याचे सकारात्मक दिशेने रूपांतर करणे महत्वाचे आहे. एक चांगला व्यवस्थापक नेहमीच बदलांमध्ये पुढाकार घेतो आणि त्यांना योग्य दिशेने घेऊन जातो..समानतेचे महत्त्वभगवान शिव आणि माता पार्वती यांचं नातं समानतेचा आदर्श दर्शवते. भगवान शिव देवी पार्वतीला सर्वोच्च शक्ती म्हणून मानत असत. यावरून आपल्याला शिकवलं जातं की व्यवस्थापकाने सर्व कर्मचाऱ्यांशी कोणताही भेदभाव न करता समान आणि निष्पक्षपणे वागले पाहिजे..Maha Shivratri 2025: महाशिवरात्रीला सूर्य, बुध अन् शनि शुभ योग, ब्रम्हा-विष्णूच्या समोर शिवलिंगाच्या स्वरूपात प्रगट झाले होते महादेव.दृढ इच्छाशक्ती आणि दृढनिश्चयभगवान भोलेनाथ यांच्या दृढ इच्छाशक्ती आणि दृढनिश्चयामुळे त्यांना 'देवांचा देव' असा दर्जा मिळाला. ही गुणवत्ता व्यवस्थापकांना आणि व्यक्तींना कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी दृढनिश्चय आणि दृढनिश्चयाने पुढे जाण्यास प्रेरित करते.जीवनात या गुणांचा अवलंब करून, आपण केवळ आपले वैयक्तिक जीवन सुधारू शकत नाही तर व्यावसायिक क्षेत्रातही यश मिळवू शकतो. महाशिवरात्रीला भगवान शिवाच्या आशीर्वादाने, आपल्याला हे गुण आपल्या जीवनात आणण्याची प्रेरणा मिळू शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.