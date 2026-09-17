Vastu Tips: सात पळणाऱ्या घोड्यांचा फोटो घरात लावल्यावर काय होते? 'ही' १ चूक थांबवेल प्रगती, जाणून घ्या वास्तूचे महत्त्वाचे नियम!

Vastu Tips for 7 Horses Frame: घर किंवा ऑफिसच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी आपण अनेक शो-पीस आणि पेंटिंग्स लावतो. पण, वास्तुशास्त्रानुसार काही वस्तू फक्त सजावटीपुरत्या मर्यादित नसून घरात सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धी आणण्याचे कार्य करतात. यामध्ये 'सात पळणाऱ्या घोड्यांची फोटोफ्रेम' (7 Horses Painting) अत्यंत शुभ मानली जाते.अनेक घरांमध्ये, दुकानांमध्ये किंवा कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये तुम्हीही पळणाऱ्या घोड्यांची फ्रेम पाहिली असेल. ही फ्रेम प्रगती, गती आणि ऊर्जेचे प्रतीक मानली जाते. पण, फक्त फोटो भिंतीवर लावणे पुरेसे नसते; वास्तुशास्त्रानुसार तो योग्य दिशेला आणि योग्य स्थानावर न लावल्यास प्रगतीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात..सात घोड्यांचा फोटो का मानला जातो खास?प्रगती अन् यशाचे प्रतीक: वास्तुशास्त्रानुसार सात पळणारे घोडे हे निरंतर चालत राहणे, अथक परिश्रम आणि यशाचे प्रतीक आहेत. हे चित्र व्यक्तीला आयुष्यात न थांबता सतत पुढे जाण्याची प्रेरणा देते.सकारात्मक मानसिक प्रभाव: मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, अशा प्रकारची ऊर्जावान चित्रे मानवी मेंदूवर सकारात्मक प्रभाव टाकतात. यामुळे घरातील व्यक्ती अधिक केंद्रित (Focused) आणि ऊर्जावान राहून काम करतात..Vastu Tips: घरातील देव्हाऱ्यात गणपतीच्या २ मूर्ती ठेवल्या तर काय घडते? वास्तुशास्त्र काय सांगते? जाणून घ्या नियम... .फोटो लावण्याची योग्य दिशा कोणती?वास्तुशास्त्रानुसार सात घोड्यांची फ्रेम लावताना दिशेची निवड सर्वात महत्त्वाची असते-पूर्व दिशा (East): पूर्व दिशा ही नवीन सुरुवात आणि सकारात्मक ऊर्जेची दिशा मानली जाते. या दिशेला फोटो लावल्याने कौटुंबिक प्रगती आणि समाजात मान-सन्मान वाढतो.दक्षिण दिशा (South): दक्षिण दिशा ही करिअर, यश आणि प्रसिद्धीशी संबंधित असते. ज्यांना व्यवसायात किंवा नोकरीत वेगाने यश हवे आहे, त्यांनी ही फ्रेम दक्षिण भिंतीवर लावावी..घराच्या कोणत्या भागात फोटो लावावा?लिव्हिंग रूम किंवा ड्रॉइंग रूम: घराचा हा असा भाग आहे जिथे कुटुंबातील सर्व सदस्य आणि येणारे-जाणारे पाहुणे सर्वाधिक वेळ घालवतात. त्यामुळे या भिंतींवर फोटो लावल्याने सकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण घरात पसरते.येथे फोटो लावणे टाळा: बेडरूम, किचन, बाथरूमच्या भिंतीवर किंवा पायऱ्यांच्या खाली (Under Stairs) हा फोटो कधीही लावू नये. यामुळे वास्तुदोष निर्माण होऊन नकारात्मकता वाढू शकते..फोटो खरेदी करताना 'या' ५ गोष्टींची काळजी घ्याघोड्यांची दिशा: फोटोमधील सर्व सातही घोडे एकाच दिशेने आणि एकत्र धावताना दिसले पाहिजेत.घोड्यांचे रूप: घोडे मजबूत, सुदृढ, ऊर्जावान आणि प्रसन्न मुद्रेत असावेत.मुखाची बाजू: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पळणाऱ्या घोड्यांचे तोंड घराच्या आतल्या बाजूला असावे, जेणेकरून समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा घरात प्रवेश करेल. घोड्यांचे तोंड दरवाजाच्या किंवा खिडकीच्या बाहेरच्या बाजूला असू नये..स्वच्छता अन् प्रकाश: फोटो जुना, फाटलेला किंवा धुसर नसावा. ज्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात प्रकाश येतो, अशा स्वच्छ भिंतीवरच तो टांगावा.रथाशिवाय फोटो: शक्यतो रथाला जुंपलेले किंवा लगाम घातलेले घोडे असण्याऐवजी मोकळेपणाने पळणाऱ्या घोड्यांचे चित्र अधिक शुभ मानले जाते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घरात मांजर पाळताय? मांजर पाळण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तुचे 'हे' नियम; नाहीतर वाढेल नकारात्मक ऊर्जा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.