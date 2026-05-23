Adhik Maas Do's & Don'ts: अधिक मास 2026 सुरू; भगवान विष्णूंची कृपा हवी असेल तर या महिन्यात ‘या’ गोष्टी चुकूनही करू नका

Lord Vishnu Worship in Adhik Maas 2026: दर तीन वर्षांनी मराठी पंचांगात एक अतिरिक्त महिना येतो. यालाच अधिक मास किंवा पुरुषोत्तम मास म्हटलं जातं. यंदा हा पवित्र महिना 17 मे 2026 पासून सुरू होऊन 15 जून 2026 पर्यंत असणार आहे. हिंदू धर्मात या महिन्याला विशेष महत्त्व दिलं जातं, कारण तो भगवान विष्णूंना समर्पित मानला जातो.या काळात पूजा, जप, दानधर्म, साधना आणि आत्मशुद्धी करण्याला विशेष महत्त्व असतं. अनेक भक्त या महिन्यात सात्त्विक जीवनशैली स्वीकारून धार्मिक कार्यांमध्ये सहभागी होतात.असं मानलं जातं की, पुरुषोत्तम मासात काही नियम पाळले आणि काही गोष्टी टाळल्या तर भगवान विष्णूंची कृपा प्राप्त होते आणि जीवनात सकारात्मकता वाढते..अधिक मासात काय करावं?१) आध्यात्मिक साधना कराया महिन्यात दिवा लावणे, पूजा करणे, ध्यान करणे, मंत्रजप करणे आणि धार्मिक ग्रंथ वाचन करणे खूप शुभ मानले जाते.२) उपवास कराइच्छेनुसार काही दिवस उपवास ठेवता येतो. गुरुवार हा भगवान विष्णूंचा दिवस मानला जातो, त्यामुळे त्या दिवशी विशेष पूजा करावी..३) मंत्रजप कराभगवान विष्णू, श्रीराम आणि श्रीकृष्ण यांचे मंत्र जप करणे अत्यंत फलदायी मानले जाते.४) धार्मिक ग्रंथ वाचारामचरितमानस, भगवद्गीता यांसारखे ग्रंथ वाचल्याने मन शांत होते आणि आध्यात्मिक मार्ग स्पष्ट होतो.५) स्तोत्र आणि कवच पठण कराश्री हरि स्तोत्र, नारायण कवच आणि विष्णू सहस्रनाम यांचे पठण करणे शुभ मानले जाते..अधिक मासात काय टाळावं?१) मद्यपान टाळाहा महिना पवित्र असल्यामुळे मद्यपान पूर्णपणे टाळावे.२) मांसाहार टाळाशुद्ध सात्त्विक आहार घ्यावा. मांसाहार टाळल्याने मन शांत राहते आणि साधना सोपी होते..३) राग आणि नकारात्मक बोलणे टाळाईर्ष्या, राग, द्वेष आणि चुकीचे शब्द वापरणे टाळावे.४) शुभ कार्य टाळाया महिन्यात विवाह, साखरपुडा, गृहप्रवेश, नवीन व्यवसाय सुरू करणे, मालमत्ता खरेदी यांसारखी शुभ कामे टाळली जातात.अधिक मास हा आत्मशुद्धीचा आणि भक्तीचा महिना मानला जातो. त्यामुळे या काळात साधेपणा, संयम आणि भक्तिभाव ठेवणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.