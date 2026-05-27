Adhik Maas 2026: अधिक मासातील ३३ अनारसांचे रहस्य; जावयाला का दिलं जातं जाळीदार वाण?

अधिक मासाला धार्मिक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून खूप महत्त्व आहे. हा महिना पूजा, जप, दानधर्म, व्रत आणि आत्मचिंतनासाठी शुभ मानला जातो. या काळात केलेले दान आणि सत्कर्म अधिक पुण्यदायी मानले जाते. त्यामुळे अनेक घरांमध्ये विविध धार्मिक परंपरा आणि कौटुंबिक रितीरिवाज पाळले जातात..अधिक मास म्हणजे काय?अधिक मास हा हिंदू पंचांगातील एक विशेष महिना मानला जातो. साधारणपणे दर ३२ ते ३३ महिन्यांनी हा महिना येतो. सूर्याच्या वर्षात ३६५ दिवस असतात, तर चंद्राच्या वर्षात सुमारे ३५४ दिवस असतात. या दोन्ही वर्षांमध्ये सुमारे ११ दिवसांचा फरक पडतो. हा फरक भरून काढण्यासाठी पंचांगात एक अतिरिक्त महिना जोडला जातो, त्यालाच ‘अधिक मास’ असे म्हणतात..लेक-जावयाला वाणयाच अधिक मासात लेक-जावयाला वाण देण्याची खास परंपरा महाराष्ट्रात पाहायला मिळते. मुलगी आणि जावई यांना घरी बोलावून त्यांचा सन्मान केला जातो. त्यांना कपडे, मिठाई, फळे किंवा खास जाळीदार पदार्थ भेट म्हणून दिले जातात. या वाणामध्ये विशेषतः अनारसे, मैसूर पाक किंवा बत्तासे देण्याची पद्धत आहे. अनेक ठिकाणी चांदीच्या ताटात ३३ अनारसे देण्याची प्रथा देखील पाळली जाते..Adhik Maas Do's & Don'ts: अधिक मास 2026 सुरू; भगवान विष्णूंची कृपा हवी असेल तर या महिन्यात ‘या’ गोष्टी चुकूनही करू नका.जाळीदार वाण का देतात?जाळीदार वाण देण्यामागे एक सुंदर प्रतीकात्मक अर्थ सांगितला जातो. जाळीतील अनेक छिद्रे ही माणसाच्या स्वभावातील दोष आणि नकारात्मक विचारांचे प्रतीक मानली जातात. असे वाण दान केल्याने नकारात्मकता दूर होते आणि जीवनात आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मकता येते, अशी श्रद्धा आहे..तसेच जशी जाळीतून हवा सहजपणे आरपार जाते, तशीच नात्यांमध्ये मोकळेपणा आणि पारदर्शकता असावी, गैरसमज राहू नयेत, हा संदेशही या परंपरेतून दिला जातो. त्यामुळे अधिक मास हा केवळ धार्मिक महिना नसून नाती अधिक घट्ट करणारा आणि आपुलकी वाढवणारा काळ मानला जातो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.