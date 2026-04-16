Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयेला सोनं का खरेदी करतात? थेट महाभारताशी आहे संबंध

Why Do People Buy Gold on Akshaya Tritiya : दरवर्षी वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षातील तृतीय तिथीला अक्षय्य तृतीया साजरी केली जाते. हिंदू धर्मात असलेल्या साडे तीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त म्हणजे अक्षय्य तृतीया. "अक्षय्य " म्हणजे जे कधीही क्षीण होत नाही किंवा संपत नाही, अशी शाश्वत समृद्धी. त्यामुळे या दिवशी केलेले शुभ कार्य, खरेदी किंवा गुंतवणूक दीर्घकाळ लाभदायक ठरेल, अशी श्रद्धा आहे..या दिवशी माता लक्ष्मी, भगवान विष्णू, गणेश आणि कुबेर यांची पूजा केली जाते. भगवान विष्णूला जगाचा पालनकर्ता, तर लक्ष्मी धन आणि समृद्धीची देवी आहे. त्यामुळे या दिवशी संपत्ती वाढवणाऱ्या गोष्टींची सुरुवात करणं शुभ मानलं जातं. अनेक लोक नवीन व्यवसाय सुरू करतात, घर किंवा एखादी नवीन जागा खरेदी करतात. विशेष करून या दिवशी सोनं खरेदी करणं ही परंपरा मानली जाते..Akshaya Tritiya 2026: 19 की 20 एप्रिल, कधी आहे अक्षय तृतीया? गोंधळ दूर करून जाणून घ्या योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि खास योग.सोन्याला भारतीय संस्कृतीत संपत्ती, सुरक्षितता आणि स्थिरतेचं प्रतीक मानलं जातं. त्यामुळे अक्षय्य तृतीयेला सोन्यात गुंतवणूक करणं हे फक्त आर्थिकदृष्ट्या योग्य नाही मानलं जात, तर याला धार्मिक श्रद्धेशीही जोडलेलं मानलं जातं..महाभारताशी काय आहे संबंध? या परंपरेचा संबंध महाभारताशीही जोडला जातो. एका प्रसिद्ध मान्यतेनुसार, पांडव जेव्हा वनवासात होते, तेव्हा त्यांना अन्नाची खूप अडचण भासत होती. त्यावेळी भगवान श्रीकृष्णाने त्यांना "अक्षय्य पात्र" दिलं होतं.हे अक्षय्य पात्र असं होतं की त्यातून मिळणारं अन्न कधीही संपत नव्हतं. त्यात कितीही जेवण वाढलं तरी अन्न कमी व्हायचं नाही. त्यामुळे पांडवांना वनवासात अन्नाची चिंता करावी लागत नव्हती.या घटनेमुळे "अक्षय्य" म्हणजे कधीही न संपणारी गोष्ट, सतत टिकणारी समृद्धी आणि भरभराट हा अर्थ लोकांच्या मनात अधिक ठाम झाला. म्हणूनच अक्षय्य तृतीयेचा दिवस न संपणारी समृद्धी आणि शुभ लाभ यांचं प्रतीक मानला जातो..Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया का साजरी केली जाते? या पौराणिक कथांशी आहे संबंध....त्यामुळे अक्षय्य तृतीयेला सोनं खरेदी करणं हे "कधीही न संपणारी समृद्धी" मिळावी या श्रद्धेतून केलं जाते आणि हीच परंपरा आजही मोठ्या प्रमाणावर पाळली जाते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.