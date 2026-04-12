Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया का साजरी केली जाते? या पौराणिक कथांशी आहे संबंध...

Akshaya Tritiya Mythological Story : दरवर्षी वैशाख शुक्ल पक्षातील तृतीया ही अक्षय तृतीया म्हणून साजरी केली जाते. हिंदू धर्मात या सणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इतकंचा नाही तर अक्षय तृतीया साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक आहे. या दिवशी माता लक्ष्मी, भगवान विष्णू, गणेश आणि कुबेर यांची पूजा केली जाते. तसेच, सोने-चांदीची खरेदी आणि दान करण्याचे कार्य देखील अत्यंत शुभ मानले जाते. हे तर आपल्याला माहितच आहे, पण याव्यतिरिक्त अक्षय तृतीया साजरी करण्यामागे काही पौराणिक कथा देखील दडल्या आहेत. .युगांच्या नव्या आरंभाचा दिवसअक्षय तृतीया हा केवळ शुभ दिवस नसून त्याला विशेष आध्यात्मिक महत्त्व दिलं जातं. विविध पौराणिक कथांमध्ये या तिथीला नव्या युगाच्या सुरुवातीशी जोडलेलं दिसतं. त्यामुळे इतर मुहूर्तांच्या तुलनेत या दिवसाला अधिक पवित्र मानलं जातं..Akshaya Tritiya 2026: 19 की 20 एप्रिल, कधी आहे अक्षय तृतीया? गोंधळ दूर करून जाणून घ्या योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि खास योग.भगवान विष्णूंच्या अवताराशी संबंधया दिवशी भगवान विष्णूंच्या सहाव्या अवताराचा अवतार झाला, अशी श्रद्धा आहे. म्हणूनच या दिवशी भगवान परशुराम जयंतीही मोठ्या भक्तिभावाने साजरी केली जाते.महाभारत लेखनाची सुरुवातकाही कथांनुसार, अक्षय तृतीयेच्या दिवशीच सत्ययुगाची सुरुवात झाली होती. तसेच, याच शुभ क्षणी महर्षी वेदव्यास यांच्या सांगण्यावरून भगवान गणेशांनी महाभारताचे लेखन सुरू केल्याचा उल्लेखही आढळतो..सुदामा आणि श्रीकृष्ण यांची भेटभगवान श्रीकृष्ण आणि सुदामा यांची मैत्री सर्वश्रुत आहे. एकदा सुदामा आपल्या मित्राला भेटण्यासाठी आला, तेव्हा श्रीकृष्ण राजसिंहासनावर विराजमान होते. दरवाज्यावरच्या रक्षकांनी त्याला थांबवलं, पण सुदामा आल्याचं कळताच श्रीकृष्ण स्वतः त्याला भेटायला गेले. सुदामाने आणलेले साधे पोहे त्यांनी प्रेमाने स्वीकारले आणि त्याच्या मनातलं न सांगताही त्याची गरीबी दूर केली. ही घटना देखील अक्षय तृतीयेच्या दिवशी घडल्याचं सांगितलं जातं.