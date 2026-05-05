Angarki Sankashti Chaturthi 2026: आसपासच्या नकारात्मकतेपासून वाचण्यासाठी अंगारकी चतुर्थीच्या दिवशी सुरू करा श्रीगणेशाच्या 'या' रक्षा मंत्राचा जप

आजकाळच्या धावपळीच्या जीवनात भीती, ताण आणि मनात सतत येणारी काळजी ही आज अनेकांच्या आयुष्याचा भाग झाली आहे. अशा वेळी मन शांत ठेवण्यासाठी आणि आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी काहीतरी आधार हवा असतो.बऱ्याचदा मनातली भीती किंवा चिंता कमी करण्यासाठी श्रीगणेशाची आराधना केली जाते. तसंच संकष्टी चतुर्थी आणि खासकरून अंगारक संकष्टी चतुर्थी खास दिवस मानला जातो, जेव्हा गणपती बाप्पाची भक्तीभावाने पूजा करून "गणेश रक्षा मंत्र" म्हटला तर मनाला शांतता मिळते आणि नकारात्मक विचार कमी होतात, अशी श्रद्धा आहे..काय आहे गणेश रक्षा मंत्र?रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षकं ।भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् ॥हा मंत्र म्हणण्यापूर्वी त्याचा अर्थ समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. कोणताही मंत्र म्हणताना त्याचा भावार्थ समजून घेतला तर जास्तीत जास्त मनोभावाने मंत्र उच्चारल जातो आणि संकटातून सुटका होते..गणेश रक्षा मंत्राचा अर्थ काय?हे गणराया, सर्व गणांचा अधिपती, माझे रक्षण कर. तीनही लोकांचे रक्षण करणारे प्रभू, माझ्यावर कृपा करून मला सुरक्षित ठेवा. तुम्ही तुमच्या भक्तांना भीतीमुक्त करता, म्हणून या संसारातील दुःख आणि अडचणींपासून माझे रक्षण करा..गणेश रक्षा मंत्राचे फायदेहा मंत्र नियमित म्हटल्याने मनावर चांगला आणि सकारात्मक परिणाम होतो असं मानलं जातं. यामुळे भीती कमी होते आणि वाईट विचार दूर राहतात. कोणतंही महत्त्वाचं काम सुरू करण्यापूर्वी हा मंत्र म्हटल्यास आत्मविश्वास वाढतो आणि लक्ष केंद्रित राहतं. परीक्षा, मुलाखत किंवा महत्त्वाच्या प्रसंगांमध्ये हा मंत्र मनाला आधार आणि बळ देतो असंही मानलं जातं..असा उच्चारा मंत्रहा मंत्र रोजच्या साधनेत सकाळी शांत वातावरणात १०८ वेळा म्हटल्यास अधिक चांगला परिणाम मिळतो असे मानले जाते. वेळ कमी असेल तरी मनातल्या मनात हा मंत्र उच्चारल्यानेही सकारात्मक ऊर्जा मिळते. कोणतेही कठीण काम सुरू करण्यापूर्वी थोडा वेळ हा मंत्र म्हटल्यास मन शांत राहते आणि भीती कमी होते.अंगारक संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मंत्राचे पठण सुरू करणे खूप शुभ मानले जाते. या श्रद्धेमुळे भक्तांच्या जीवनात चांगले आणि सकारात्मक बदल होतात असे मानले जाते.