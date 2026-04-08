बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी आहे का? तिसऱ्या महायुद्धाबद्दल काय केलं होतं भाकित? खरं काय जाणून घ्या

जगभरात सध्या युद्धाच्या धोक्याच्या बातम्या झळकत आहेत. ईरान आणि अमेरिकेच्या संघर्षामुळे चिंता वाढतेय, युरोप आणि आशियातही वातावरण तणावपूर्ण आहे. डोनाल्ड ट्रंपने दोन आठवड्यासाठई शस्त्रसंधीची घोषणा केली असली तर तणाव अजूनही आहे. अशा काळात सोशल मीडियावर एक नाव सतत चर्चेत आहे – बाबा वेंगा. लोक दावा करत आहेत की त्यांनी तिसऱ्या महायुद्धाची भविष्यवाणी केली होती आणि त्याचा शेवट कधी होईल, याबाबतही सांगितलं होतं. पण हे दावे कितपत सत्य आहेत? जाणून घेऊया. .तिसऱ्या महायुद्धाची भविष्यवाणी खरंच केली होती का?इतके स्पष्ट किंवा ठोस पुरावे नाहीत की बाब वेंगा यांनी तिसरा महायुद्ध होईल किंवा 2026 मध्ये संपेल असं सांगितलं असेल. काही लोक त्यांच्या अस्पष्ट वक्तव्यांचा अर्थ असा काढतात की त्यांनी जागतिक संघर्षाबद्दल बोललं होतं, पण त्या संदर्भात कोणत्याही ठोस वेळेबद्दल माहिती दिली गेलेली नाही. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की अनेक व्हायरल पोस्ट्स आणि दावा फक्त अफवा आणि व्याख्यांवर आधारित असतात. हे लोक सहसा जुनी, अस्पष्ट किंवा चुकीच्या संदर्भातील माहिती एकत्र करून मोठ्या भविष्यवाणी म्हणून मांडतात..बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणी व्हायरल का होतात?जागतिक अस्थिरता आणि राजकीय तणाव यांमुळे लोकांमध्ये भीतीची भावना निर्माण होते.रहस्यमय भविष्यवाणी वाचण्याकडे लोकांचा ओढा वाढतो.सोशल मीडियावर पडताळणी न केलेली माहिती झपाट्याने पसरते..बाबा वेंगा यांनी तिसऱ्या महायुद्धाबाबत अचूक भाकीत केले होते, याचा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. अनेक वेळा लोक त्यांच्या विधानांचा अर्थ आपल्या सोयीने लावतात आणि नंतर त्यालाच सत्य मानतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा अधिकृत आणि विश्वसनीय स्रोतांकडूनच माहिती घेणे अधिक सुरक्षित ठरते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.