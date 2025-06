Ganesh Puja Muhurat: आषाढ गणेश संकष्टी चतुर्थीला 'या' शुभ मुहूर्तावर करा पूजा, मनोकामना होतील पूर्ण

How to do Sankashti Chaturthi puja at home: आषाढ महिन्यातील गणेश संकष्टी चतुर्थी आज साजरी केली जात आहे. संकष्टी चतुर्थीचा भगवान गणेशाला समर्पित आहे. या दिवशी भगवान गणेश आणि चंद्राची पूजा केली जाते, ज्यामुळे सर्व अडथळे आणि समस्या दूर होतात. या दिवशी माता मुलाच्या जन्मासाठी आणि मुलाच्या दीर्घायुष्यासाठी उपवास देखील करतात. ज्योतिषसास्त्रानुसार संकष्टी चतुर्थीला कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी म्हणून ओळखले जाते.