आजचे पंचांग ६ ऑगस्ट २०२६! शुभ वेळा, चंद्रबळ, राहुकाळ आणि धार्मिक दिनविशेष

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१७☀️ सूर्यास्त – १९:०३🌞 चंद्रोदय – २४:१९⭐ प्रात: संध्या – ०५:०५ ते ०६:१७⭐ सायं संध्या – १९:०३ ते २०:१५⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:२९⭐ प्रदोषकाळ – १९:०३ ते २१:१७⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – १४:१५ ते १५:५१⭐ यमघंट काळ – ०६:१७ ते ०७:५२.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:४० ते १४:१५ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:१५ ते १५:५१ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४७ ते १५:३८⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:२३ ते १३:५६ | १६:२९ ते २२:०२⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:०८ ते ११:२३ | १३:५६ ते १६:२९ | २२:०२ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २४:२२ ते ०७-०८-२०२६ ०७:११ | ओहोटी: ०७-०८-२०२६ ०७:११ ते ०७-०८-२०२६ १४:०३ | भरती: ०७-०८-२०२६ १४:०३ ते ०७-०८-२०२६ १९:४१🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ) १६:५९ नं. राहु (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात १५:२७ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – १५:२७ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – अष्टमी (१५:२७ नं.) नवमीवार – गुरुवारनक्षत्र – भरणी (१६:५९ नं.) कृत्तिकायोग – गण्ड (११:५९ नं.) वृद्धिकरण – कौलव (१५:२६ नं.) तैतिलचंद्र रास – मेष (२२:३८ नं. वृषभ)सूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – अष्टमी-नवमी श्राद्ध, यमघंट १६.५९ नं.🛑 विशेष👉तुमच्या पत्रिकेमध्ये विशिष्ट २ ग्रहांची युती कोणता विशेष परिणाम घेऊन येते ह्यावरून तुमच्या समस्यांची उत्तरे मिळवणे सोपे जाऊ शकते. उदा. सूर्य-बुध एकत्र आहेत? मग तुम्ही प्रचंड बुद्धिमान होणार, कोट्यधीश होणार, तुम्हाला मोठी सरकारी नोकरी मिळणार, तुम्ही खूप मोठे वक्ते होणार!" अशी मान्यता असते. मात्र ह्या युतीची फळे मिळण्यासाठी काही विशिष्ट निकष पूर्ण होतात की नाही, हे पाहायला विसरून चालत नाही.हे निकष पूर्ण होत नसल्यास पत्रिकेत ही युती असूनही तुम्हाला फलप्राप्ती का होत नाही हा प्रश्न तुम्हाला पडणे साहजिक आहे. जाणून घेऊ या हे निकष कोणते आहेत? आणि पत्रिकेतील प्रत्येक स्थानी ह्या ग्रहांची युती कोणती फळे देते?https://youtube.com/watch?v=zgW4dmqEZ7I&si=lexLecPImWJIhEnw👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अष्टमी श्राद्ध, नवमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – नारळ, खोबरं, मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , तुळ , वृश्चिक , कुंभ — या राशींना २२:३८ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , कर्क , सिंह , वृश्चिक , धनु , मीन — या राशींना २२:३८ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे