संस्कृती

आजचे पंचांग ६ ऑगस्ट २०२६! शुभ वेळा, चंद्रबळ, राहुकाळ आणि धार्मिक दिनविशेष

panchang

panchang

Sakal

Aarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१७

☀️ सूर्यास्त – १९:०३

🌞 चंद्रोदय – २४:१९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०५ ते ०६:१७

⭐ सायं संध्या – १९:०३ ते २०:१५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:२९

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०३ ते २१:१७

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – १४:१५ ते १५:५१

⭐ यमघंट काळ – ०६:१७ ते ०७:५२

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