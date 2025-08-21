Bail Pola 2025: यंदा बैल पोळा २२ कि २३ ऑगस्टला कधी ? जाणून घ्या योग्य तारीख अन् वेळ

Bail Pola 2025 date and time in Maharashtra: महाराष्ट्रात बैलपोळा हा सण मोठ्या आनंदात साजरा केला जातो. श्रावण अमावस्येला हा सण शेतकरी बांधव मोठ्या आनंदात साजरा करतात. यंदा २३ ऑगस्टला साजरा केला जाणार आहे. हा उत्सव उत्सहात साजरा केला जातो. या दिवशी बैलांना विश्रांती दिली जाते. बैलांची सुंदर सजावट करून त्यांची पूजा केली जाते. सुंदर झूल, शाल, माळ यासारख्या गोष्टींचा सजावचीसाठी वापर केला जातो. शिंगाना रंग लावला जातो. घरात गोड पदार्थ बनवले जातात. .स्थानिक परंपरा कायमहाराष्ट्रात बैलपोळा सण मोठ्या उत्सहाता साजरा केला जातो. अनेक ठिकाणी परंपरागत हा सण साजरा केला जातो. हा सण दोन दिवस साजरा केला जातो. मोठा पोळा आणि तान्हा पोळा. दुसऱ्या दिवशी लहान मुले मातीचे लहान मुले घरोघरी जातात आणि भेटवस्तू घेतात. अनेक ठिकाणी पारंपारिक बैलपोळ्याची गाणी वाजवतात आणि बैलांची मिरवणूक निघते. सर्व बैलांची या ठिकाणी यात्रा भरवली जाते. घरोघरी गृहिणींकडून पुरणपोळीचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. .पिठोरी अमावस्याअमावस्या २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ११वाजून ५५ वाजता सुरू होते.अमावस्या तिथी समाप्त- २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजून ३५ मिनिटांनी संपते. बैलपोळ्याचा हा सण शेतकऱ्यांसाठी खुप खास असतो. वर्षभर कष्ट करणाऱ्या या प्राण्याला विश्रांती दिली जाते तसेच एक आदर करून हा सण कतृज्ञतेचा संदेश देतो. .बैल पोळा 2025 कधी साजरा होईल?बैल पोळा 2025 हा सण भाद्रपद अमावस्येला, 22 किंवा 23 ऑगस्ट रोजी साजरा होईल, स्थानिक पंचांगानुसार तारीख निश्चित होते. .बैल पोळा पूजेचा शुभ मुहूर्त कसा ठरवला जातो? स्थानिक पंचांग आणि ज्योतिषी यांच्या सल्ल्यानुसार सकाळी किंवा संध्याकाळी शुभ मुहूर्त ठरवला जातो..बैल पोळ्याच्या पूजेत कोणती विधी करतात?बैलांना स्नान घालणे, हळद-कुंकू लावणे, फुले-शालांनी सजवणे आणि पुरणपोळी-खिरापत यांसारखे पदार्थ अर्पण करणे. .बैल पोळा का साजरा केला जातो?हा सण शेतकऱ्यांचा बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि शेतीच्या नवीन हंगामासाठी आशीर्वाद मिळवण्याचा आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.