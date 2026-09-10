Bail Pola 2026: 'तान्हा पोळा' म्हणजे काय? खांद शेकण्यापासून ते तोरण तोडण्यापर्यंत! वाचा 'बैल पोळा' सणाची 'ही' अनोखी वैशिष्ट्ये...

Farmers Festival: महाराष्ट्राच्या कृषी संस्कृतीचा आत्मा आणि शेतकरी-बैलांमधील अतूट नात्याचे प्रतीक असणारा 'बैल पोळा' हा सण आज गुरुवार, १० सप्टेंबर २०२६ रोजी श्रावण अमावस्येला (पिठोरी अमावस्या) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. वर्षभर शेतात अहोरात्र राबणाऱ्या राजा-सर्जाच्या उपकारांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा सर्वात मोठा उत्सव आहे. ट्रॅक्टर आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या युगातही ग्रामीण महाराष्ट्रात या सणाची उत्सुकता आणि परंपरा अबाधित आहे..पोळ्याचा आदला दिवस: 'आवतण' देण्याची परंपरापोळ्याच्या आदल्या दिवशी सायंकाळी बैलांना प्रेमाने निमंत्रण दिले जाते, ज्याला 'आवतण' असे म्हणतात. या दिवशी बैलांना कामातून पूर्ण विसावा दिला जातो आणि त्यांना चांगला हिरवा चारा व आंबोळ खाऊ घातली जाते..पोळ्याच्या दिवशी सकाळी: आंघोळ आणि 'खांद शेकणे'स्वच्छ स्नान: पोळ्याच्या दिवशी सकाळीच बैलांना गावातील नदी, ओढा किंवा तलावावर नेऊन साबणाने स्वच्छ आंघोळ घातली जाते.खांद शेकणे (खांड शेकणे): वर्षभर शेतीच्या नांगरणीमुळे आणि वजनामुळे बैलांच्या खांद्याला आलेला थकवा दूर करण्यासाठी हळद आणि तूप (किंवा गरम तेल) लावून त्यांचे खांदे शेकले जातात. ही बैलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची पारंपारिक वैद्यकीय पद्धत मानली जाते..Pithori Amavasya 2026: १० की ११ सप्टेंबर? पिठोरी अमावस्या नक्की कधी? जाणून घ्या तिथी, पूजेची पद्धत अन् महत्त्व! .सर्जा-राजाचा नयनरम्य साजशृंगारआंघोळीनंतर बैलांना सजवण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळते-शिंगे अन् बाशिंग: शिंगांना लाल-पिवळा रंग देऊन त्यावर बेगड किंवा फुगे बांधले जातात. डोक्यावर आकर्षक बाशिंग बांधले जाते.झूल अन् कासरा: पाठीवर रंगीबेरंगी आरसे आणि गोंडे असलेली नक्षीदार झूल घातली जाते. गळ्यात कवडी-माळा, घुंगरू, घंटा आणि नवी वेसण-कासरा घातला जातो.गेरूचे ठिपके: बैलांच्या शुभ्र अंगावर गेरूचे आणि हळदीचे हाताचे ठसे लावून त्यांना अलौकिक रूप दिले जाते..पूजा, औक्षण आणि पुरणपोळीचा नैवेद्यबैलांना घरी आणल्यानंतर गृहिणी दारात सडा-रांगोळी काढून त्यांचे स्वागत करतात.विधिवत पूजा: बैलांचे पाय धुतले जातात, हळद-कुंकू व अक्षता वाहून औक्षण केले जाते.पुरणपोळीचा प्रसाद: या दिवशी बैलांना कामातून पूर्ण सुट्टी देऊन त्यांना गरमागरम पुरणपोळी, बाजरीची घुगरी, भिजवलेली सरकी आणि हिरवा चारा खाऊ घातला जातो.बैलकरी सन्मान: बैलांची वर्षभर सेवा करणाऱ्या 'बैलकरी' (घरगड्याला) या दिवशी नवीन कपडे आणि मानधन दिले जाते..सायंकाळची भव्य मिरवणूक आणि 'तोरण तोडणे'विदर्भ आणि मराठवाड्यात सायंकाळी पोळ्याच्या मिरवणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व असते-तोरण: गावाच्या वेशीवर आंब्याच्या पानांचे भव्य तोरण बांधले जाते.ढोल-ताशांचा गजर: गावातील सर्व सजवलेल्या बैलजोड्या वाजंत्री, ढोल-ताशांच्या गजरात एकत्र येतात. यावेळी पारंपरिक 'झडत्या' (पोळ्याची लोकगीते) गायल्या जातात.तोरण तोडणे (पोळा फुटणे): गावातील मानकरी किंवा पाटील तोरण तोडतात, ज्याला 'पोळा फुटला' असे म्हणतात. काही ठिकाणी धष्टपुष्ट बैल उंच उडी मारून तोरण तोडतात.मारुती दर्शन: त्यानंतर बैलांना मारुती मंदिरात दर्शनासाठी नेले जाते आणि घरी आणून पुन्हा औक्षण केले जाते..'तान्हा पोळा' (दुसऱ्या दिवशी)पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी बालगोपाळांचा 'तान्हा पोळा' साजरा केला जातो. या दिवशी लहान मुले मातीचे किंवा लाकडाचे छोटे बैल सजवून घरोघरी फिरवतात. ज्यांच्याकडे स्वतःचे बैल नाहीत, ते मातीच्या बैलांची पूजा करून या परंपरेशी जोडले जातात..Ganpati Decoration 2026: कागदी कमळ, केळीची पाने अन् कापसाचे ढग; यंदा गणपती सजावटीसाठी ट्राय करा १० भन्नाट अन् सोप्या आयडिया!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.